Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибами

Двоим жительницам Волгоградской области в возрасте 72 и 52 лет потребовалась помощь медиков в связи с отравлением грибами. Мать и дочь были доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

– С острой интоксикацией на фоне употребления грибов в центр госпитализированы три пациента. Две женщины съели грибы, собранные в подмосковных лесах. Третий пациент – 29-летний мужчина, проживающий в Волжском, – отравился грибами, которые собирал в Волго-Ахтубинской пойме, – прокомментировали в облздаве. – На сегодняшний день здоровью пациентов ничего не угрожает. Медики провели ряд необходимых экстренных процедур, и сейчас состояние пострадавших от последствий «тихой охоты» оценивается как стабильное.

Медики предупреждают: если после употребления грибов в пищу состояние здоровья ухудшилось, нужно срочно обратиться к врачу. Не лишним будет до приезда врачей освободить желудок и пить много жидкости. Обязательно нужно принять активированный уголь.

– Алкогольные напитки пить нельзя, так как они способствуют быстрому всасыванию ядовитых веществ в кровь. Однако на большом клиническом опыте доказано, что только своевременное комплексное лечение, включающее высокотехнологичные методы, позволяет снизить риск тяжелых осложнений и способствует снижению летальности, поэтому самое главное – это помощь врачей - специалистов, – говорят специалисты.