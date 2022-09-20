Происшествия

Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибами

Происшествия 20.09.2022 18:07
0
20.09.2022 18:07


Двоим жительницам Волгоградской области в возрасте 72 и 52 лет потребовалась помощь медиков в связи с отравлением грибами. Мать и дочь были доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения. 

– С острой интоксикацией на фоне употребления грибов в центр госпитализированы три пациента. Две женщины съели грибы, собранные в подмосковных лесах. Третий пациент – 29-летний мужчина, проживающий в Волжском, – отравился грибами, которые собирал в Волго-Ахтубинской пойме, – прокомментировали в облздаве. – На сегодняшний день здоровью пациентов ничего не угрожает. Медики провели ряд необходимых экстренных процедур, и сейчас состояние пострадавших от последствий «тихой охоты» оценивается как стабильное.

Медики предупреждают: если после употребления грибов в пищу состояние здоровья ухудшилось, нужно срочно обратиться к врачу. Не лишним будет до приезда врачей освободить желудок  и пить много жидкости. Обязательно нужно  принять активированный уголь.

– Алкогольные напитки пить нельзя, так как они способствуют быстрому всасыванию ядовитых веществ в кровь. Однако на большом клиническом опыте доказано, что только своевременное комплексное лечение, включающее высокотехнологичные методы, позволяет снизить риск тяжелых осложнений  и способствует снижению летальности, поэтому самое главное – это помощь врачей - специалистов, – говорят специалисты.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.09.2022 19:51
Происшествия 20.09.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2022 11:33
Происшествия 20.09.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2022 11:30
Происшествия 20.09.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2022 10:22
Происшествия 20.09.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2022 09:13
Происшествия 20.09.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.09.2022 07:56
Происшествия 20.09.2022 07:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 12:32
Происшествия 19.09.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 11:55
Происшествия 19.09.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 11:29
Происшествия 19.09.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:16
Происшествия 19.09.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:10
Происшествия 19.09.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 10:06
Происшествия 19.09.2022 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:52
Происшествия 19.09.2022 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.09.2022 08:41
Происшествия 19.09.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.09.2022 11:31
Происшествия 18.09.2022 11:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
Скончался экс-вратарь волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
20:43
Бочаров готовит отмену особого противопожарного режима в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:51
Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводеСмотреть фотографии
19:39
Тяжелобольному мальчику из Волгограда Детфонд организовал комфортный путь до МосквыСмотреть фотографии
19:09
Участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил свое 100-летиеСмотреть фотографии
18:13
Организаторы ParkSeason Fest объяснили провал фестиваля в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибамиСмотреть фотографии
18:00
Стань частью команды ЛДПР!Смотреть фотографии
17:50
«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб старший сержант из Волгограда Евгений МакеевСмотреть фотографии
16:38
В Волжском мужчина спустя 15 лет признался в двойном убийствеСмотреть фотографии
16:03
МЧС предупредило о бурях и грозах 21 сентября в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде вынесли приговор за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
15:39
Трое депутатов ГД последовали примеру волгоградского губернатораСмотреть фотографии
15:13
Старейшую швейную фабрику продают в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:29
В Волжском лже-гадалка купила автомобиль на деньги обманутых клиентовСмотреть фотографии
14:09
ГД приняла поправки в УК РФ за преступления в период мобилизацииСмотреть фотографии
13:48
Задержанного за смертельное ДТП волгоградского депутата готовы исключить из фракции ЕРСмотреть фотографии
12:50
В Волжском простились с бывшим замглавы администрации областиСмотреть фотографии
12:15
Число самозанятых в Волгоградской области достигло 76 тысячСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехониСмотреть фотографии
11:31
Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»Смотреть фотографии
11:30
В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплатуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде залатали прохудившийся магистральный трубопроводСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде отменили аукцион на перевозки маршруткой №46сСмотреть фотографии
10:22
Мошенник обокрал врача-педиатра из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
Пособника ИГИЛ* из Волгограда отправили в колонию на 9 летСмотреть фотографии
10:14
«Это все студенты»: в самом дорогом парке Котово испарилась построенная на деньги нацпроекта баскетбольная площадкаСмотреть фотографии
10:06
Памятник морякам-североморцам в Волгограде приведут в порядок впервые за 45 летСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде похоронили погибшего на Украине майора Илью ДроковаСмотреть фотографии
 