В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб 71-летний водитель

Происшествия 18.09.2022 11:31
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18.09.2022 11:31
В столкновении двух легковых автомобилей в Быковском районе Волгоградской области погиб 71-летний водитель одной из машин.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем в Быковском районе на 683 км автодороги «Самара - Пугачев- Энгельс - Волгоград».
Установлено, что 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», который следовал из Волжского в сторону Быково, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2111» под управлением 71-летнего водителя.
От полученных травм водитель «ВАЗ-2111» скончался в медицинском учреждении. Травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и 66-летняя пассажир автомобиля «ВАЗ-2111». Они находятся в больнице.
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