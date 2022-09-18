В лобовом ДТП в Волгоградской области погиб 71-летний водитель









В столкновении двух легковых автомобилей в Быковском районе Волгоградской области погиб 71-летний водитель одной из машин.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем в Быковском районе на 683 км автодороги «Самара - Пугачев- Энгельс - Волгоград».

Установлено, что 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», который следовал из Волжского в сторону Быково, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2111» под управлением 71-летнего водителя.

От полученных травм водитель «ВАЗ-2111» скончался в медицинском учреждении. Травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ-2114» и 66-летняя пассажир автомобиля «ВАЗ-2111». Они находятся в больнице.



