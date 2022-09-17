



Жители Михайловки пожаловались в администрацию президента на главу Михайловки Александра Тюрина, который после выборов в городскую думу в социальной сети оценил результаты кампании и назвал «правильным» избрание в Волгоградскую областную думу своей бывшей подчиненной Ларисы Гордиенко.





- Александр Тюрин заявил, что в Михайловскую городскую думу прошли представители ВСЕХ парламентских партий, - рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Но это заявление главы не соответствует действительности. В городской думе не будет ни одного представителя «Новых людей». А это, между прочим, парламентская партия.





По мнению михайловцев, глава городского округа проявил некомпетентность и ввел в заблуждение жителей, утверждая, что в думе будут представлены представители всех парламентских политических объединений.





- Так и хочется сказать Александру Михайловичу – учите политчасть ну или гуглите, прежде чем о чем-то говорите, - комментируют авторы жалобы в администрацию президента. – Мы считаем, что не соответствующим действительности заявлениям чиновникам должна быть дана оценка.





Напомним, единоросска Лариса Гордиенко, глава контрольно-счетного органа городского округа выиграла с большим отрывом на дополнительных выборах депутатов областной думы. Также большинство мандатов в Михайловской городской думе получили представители «ЕР».