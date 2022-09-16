Во Фролово задержали двух рецидивистов, из-за которых сгорели три машины





Во Фролово задержали двух мужчин, из-за которых сгорели три автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ими оказались 29-летний и 23-летний ранее судимые местные жители.

13 сентября приятели, употребив горячительное, ночью прогуливались по городу. Заметив припаркованный автомобиль «ВАЗ-21103», принадлежащий 62-летнему мужчине, они решили его поджечь. Разбив обломком кирпича боковое стекло, парочка открыла дверь машины и, используя зажигалку, подожгла водительское сиденье и скрылись.

В результате возгорания огонь перекинулся на две стоявшие рядом автомашины «ГАЗ-31100» и «Киа Рио», которые также были уничтожены огнем. По предварительным данным, общий ущерб составляет свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области