Расследования

«Не твое собачье дело»: суд разбирается в конфликте детского омбудсмена и волгоградца

Расследования 17.09.2022 16:56
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17.09.2022 16:56


Волгоградец Альберт Чернышов требует привлечь к уголовной ответственности уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгения  Ковшикова. Как рассказал ИА «Высота 102» Альберт Геннадьевич, заявление в порядке частного обвинения подано мировому судье судебного участка №117 Центрального района Волгограда. 

По словам Альберта Чернышова, поводом для обращения в суд послужили события, произошедшие в аппарате детского омбудсмена 10 июня 2022 года, когда Евгений  Ковшиков являлся еще заместителем уполномоченного Нины Болдыревой. 

По словам Чернышова, из-за долга по транспортному налогу в последнее время он не мог помогать финансово своему ребенку. С тем, чтобы с него перестали списывать слишком большую сумму, он и обратился к омбудсмену.  

Стоит отметить, что размер пенсии Чернышова, с его же слов, составляет около 14,5 тысячи рублей. После удержания 1135 рублей у него оставалась сумма в размере 13387 рублей. Это, как утверждает мужчина, гораздо ниже 16073 рублей, то есть суммы прожиточного минимума самого должника (10277 рублей и 50% от прожиточного минимума на ребенка – всего 16073 рубля). Как стало известно информагентству, ребенку ежемесячно при этом он выплачивает порядка трех тысяч рублей. 

– Я являюсь инвалидом, других доходов у меня нет, – рассказал Альберт Чернышов. – Я задолжал по транспортному налогу около 6 тысяч рублей. Да, признаюсь, я не платил, потому что у меня небольшая пенсия. Но с меня эти деньги стали взыскивать по суду.  Это было для меня непосильно. Дело в том, что у меня есть несовершеннолетний ребенок, который живет не со мной, а со своей мамой. Хотя обязательств по алиментам у меня нет, я помогаю деньгами своему ребенку. Поэтому я обратился к детскому омбудсмену с требованием восстановить права своего несовершеннолетнего ребенка, которого оставили без средств к существованию.

Однако ответ, который Альберт Чернышов получил из аппарата уполномоченного, его не устроил. 

– 10 июня 2022 года я пришел в помещение аппарата детского омбудсмена, принес письменное заявление, чтобы меня ознакомили с материалами проверки, – продолжает волгоградец. – Еще одно заявление было с требованием предоставить мне отчет о работе уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области, так как совершенно непонятно, чем они там занимаются. Перед этим я уже общался с Евгением Ковшиковым, тогда еще заместителем детского омбудсмена, он мне на просьбу предоставить отчет о работе заявил, что он опубликован в открытом доступе. 



Во время визита в аппарат омбудсмена между Чернышовым и Ковшиковым состоялся неприятный диалог. В ответ на замечание омбудсмена о том, что волгоградец не содержит ребенка, тот позволил себе весьма неприятные высказывания, заявив Ковшикову дословно: «Не твое собачье дело».

В какой-то момент не удержавшись на ногах, визитер упал на пол. Сотрудники аппарата вызвали скорую помощь. 

– Приехали врачи, оказали мне помощь, – говорит мужчина. – Потом увидел свой телефон, он лежал на столе. Как он там оказался, я не знаю. 

После произошедшего Альберт Чернышов написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту совершения в отношении него противоправных действий. В возбуждении уголовного дела ему отказали, однако прокуратура отменила постановление отдела полиции №4. 

– В мировой суд я обратился, так как считаю, что уполномоченный по правам ребенка распространил в отношении меня заведомо ложные сведения, порочащие мою честь и достоинство, подрывающие мою репутацию, в присутствии неопределенного числа лиц – как посетителей аппарата, так и сотрудников. А именно, он заявил «лучше бы вы занимались своим ребенком, которого, кстати, вы не содержите, потому что он с вами не проживает и денег вы ему не даете». Это не соответствует действительности, я даю деньги  своему ребенку, – утверждает Альберт Чернышов.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать данную ситуацию в аппарат уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области. И вот какой ответ был получен: 

– Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков категорически отрицает все обвинения в распространении клеветы в отношении Чернышова, – пояснили в ведомстве. – Чернышов ранее неоднократно обращался в различные инстанции, в том числе в УФССП, суды по своим финансовым вопросам, аргументируя свои обращения оставлением его сына без средств к существованию. Как было известно уполномоченному, ребенок после распада семьи постоянно проживает с матерью, которая и несет основное бремя по его воспитанию и содержанию. А алименты на содержание ребенка Чернышов не выплачивает. В связи с этим, уполномоченный считает обвинения Чернышова несостоятельными и сообщил, что в настоящее время им рассматривается вопрос о подаче встречного иска.

В телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Высота 102" уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков подтвердил, что, действительно, мировой суд в настоящее время рассматривает иск гражданина Чернышова, который он подал в порядке частного обвинения.
 
- Чернышов обратился в аппарат уполномоченного по правам ребенка с жалобой на действия судебных приставов, - рассказал ИА «Высота 102» Евгений Михайлович. -Он был недоволен тем, что они снимали с его пенсии по инвалидности слишком большую сумму в качестве погашения долга по налогам. По его словам, из-за этого он не мог содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Мы, конечно же, обратились в УФСПП, где нам пояснили, что с пенсии по инвалидности у Чернышова снимали сначала 20% дохода, затем по инициативе самих приставов эта сумма была снижена до 10%. Выяснилось также, что ранее Чернышов подавал в Дзержинский районный суд иск с требованием оставлять ему за вычетом долгов прожиточный минимум, однако суд отказал ему в этом.

По словам Евгения Михайловича, аппарат уполномоченного по правам ребенка направил письменный ответ Альберту Чернышову, но, видимо, он его не устроил.

- Чернышов в тот день пришел с заявлением, чтобы мы ему предоставили отчет о работе омбудсмена, а также результаты проверки по его заявлению, - продолжил Евгений  Михайлович. – Мы зарегистрировали его заявления, которые я ему отдал под видеозапись. Тут он перешел на  «ты», опять начал разговор про 400 тысяч рублей, которые якобы получает уполномоченный, заявил, что платит нам деньги, потом начал отпускать  реплики в адрес моей семьи после того, как я сказал, что его ребенок с ним не проживает и что он его не содержит. Я держал себя в руках. Приблизился к Чернышову, который снимал все на свой телефон, когда он, пытаясь облокотиться на стул на колесиках, упал. Хотел помочь ему подняться, но он стал кричать, что у него похитили телефон. Как я мог похитить его телефон, если вы видели эту запись? Хищение – это обращение имущества в пользу другого лица, а, как известно, телефон остался во владении у своего хозяина. Насколько я знаю, полиция уже отказала ему в возбуждении уголовного дела по этому факту.

Евгений  Ковшиков категорически отвергает обвинения и в клевете, а также в попрании чести, достоинства и деловой репутации заявителя.

- Чернышов, насколько мне известно, нигде не работает, так что ни о какой деловой репутации речи не может идти, - считает детский обмдусмен. – Кроме того, клевета –это распространение недостоверных сведений, но я никаких сведений о гражданине Чернышове не распространял. Но в любом случае, судья рассмотрит это дело и примет решение. К сожалению, у нас бывают такие посетители, но мы всегда общаемся с ними в рамках закона.
 

Журналисты информагентства попытались поговорить и с бывшей супругой Альберта Чернышова, которая в данной ситуации косвенно выступает заинтересованной стороной. Однако женщина воздержалась от публичных высказываний в отношении экс-супруга.  

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