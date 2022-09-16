Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 301

Политика 16.09.2022 20:53
0
16.09.2022 20:53
В Волгоградском облизбиркоме подвели общие итоги выборов в органы местного самоуправления, которые проходили с 9 по 11 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, жители региона выбирали депутатов и глав на территории 22 муниципальных районов и 3 городских округов.
Избраны 47 глав сельских поселений, 42 из которых были выдвинуты политической партией «Единая Россия», 4 – в порядке самовыдвижения, 1 – ЛДПР.
Замещен 301 депутатский мандат в 36 представительных органах муниципальных образований. Среди избранных депутатов 276 выдвинуты политической партией «Единая Россия», 9 – политической партией «Справедливая Россия – За правду», 7 – в порядке самовыдвижения, 4 – ЛДПР, 3 – Партией пенсионеров, 2 – КПРФ.
На выборах в 35 органов местного самоуправления (из 83 - прим. ред. ИА "Высота 102") явка избирателей превысила 50%.
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублей15.09.2022 20:49
Политика 15.09.2022 20:49
Подарок к юбилею? В Волгоградской облдуме проговорились о причинах награждения двух бывших депутатов15.09.2022 11:26
Политика 15.09.2022 11:26
Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдуму13.09.2022 12:48
Политика 13.09.2022 12:48
Помощник Гимбатова станет новым депутатом Волгоградской гордумы12.09.2022 17:43
Политика 12.09.2022 17:43
Новыми депутатами Волгоградской облдумы станут три дамы из «Единой России»12.09.2022 07:58
Политика 12.09.2022 07:58
В Волгоградской области обозначился самый активный избирательный округ11.09.2022 17:23
Политика 11.09.2022 17:23
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участки09.09.2022 09:55
Политика 09.09.2022 09:55
Главу района Волгоградской области переизбрали на третий срок25.08.2022 17:17
Политика 25.08.2022 17:17
Депутат Госдумы Олег Савченко: отношения бизнеса и государства не надо "передергивать"25.08.2022 10:39
Политика 25.08.2022 10:39
Канада включила в санкционный список губернатора Волгоградской области23.08.2022 16:59
Политика 23.08.2022 16:59
Волгоградский избирком забрал из типографии свежеотпечатанные бюллетени23.08.2022 15:38
Политика 23.08.2022 15:38
«Это не налоговая и не шантаж»: преемник двух умерших председателей Михайловской гордумы покидает политику10.08.2022 17:13
Политика 10.08.2022 17:13
Владимир Путин подписал законы об отцах и детях и материнском капитале05.08.2022 07:22
Политика 05.08.2022 07:22
Глава Минстроя России и волгоградский губернатор провели рабочую встречу04.08.2022 18:56
Политика 04.08.2022 18:56
Два самовыдвиженца выбыли из борьбы за мандаты в Волгоградской облдуме02.08.2022 14:05
Политика 02.08.2022 14:05