Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 301









В Волгоградском облизбиркоме подвели общие итоги выборов в органы местного самоуправления, которые проходили с 9 по 11 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, жители региона выбирали депутатов и глав на территории 22 муниципальных районов и 3 городских округов.





Избраны 47 глав сельских поселений, 42 из которых были выдвинуты политической партией «Единая Россия», 4 – в порядке самовыдвижения, 1 – ЛДПР.





Замещен 301 депутатский мандат в 36 представительных органах муниципальных образований. Среди избранных депутатов 276 выдвинуты политической партией «Единая Россия», 9 – политической партией «Справедливая Россия – За правду», 7 – в порядке самовыдвижения, 4 – ЛДПР, 3 – Партией пенсионеров, 2 – КПРФ.





На выборах в 35 органов местного самоуправления (из 83 - прим. ред. ИА "Высота 102") явка избирателей превысила 50%.



