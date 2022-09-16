Политика

Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 301

Политика 16.09.2022 20:53
0
16.09.2022 20:53



В Волгоградском облизбиркоме подвели общие итоги выборов в органы местного самоуправления, которые проходили с 9 по 11 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ИКВО, жители региона выбирали депутатов и глав на территории 22 муниципальных районов и 3 городских округов.

Избраны 47 глав сельских поселений, 42 из которых были выдвинуты политической партией «Единая Россия», 4 – в порядке самовыдвижения, 1 – ЛДПР.

Замещен 301 депутатский мандат в 36 представительных органах муниципальных образований. Среди избранных депутатов 276 выдвинуты политической партией «Единая Россия», 9 – политической партией «Справедливая Россия – За правду», 7 – в порядке самовыдвижения, 4 – ЛДПР, 3 – Партией пенсионеров, 2 – КПРФ.

На выборах в 35 органов местного самоуправления (из 83 - прим. ред. ИА "Высота 102") явка избирателей превысила 50%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
15.09.2022 20:49
Политика 15.09.2022 20:49
Комментарии

0
Далее
Политика
15.09.2022 11:26
Политика 15.09.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Политика
13.09.2022 12:48
Политика 13.09.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2022 17:43
Политика 12.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2022 07:58
Политика 12.09.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2022 17:23
Политика 11.09.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2022 09:55
Политика 09.09.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Политика
25.08.2022 17:17
Политика 25.08.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Политика
25.08.2022 10:39
Политика 25.08.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Политика
23.08.2022 16:59
Политика 23.08.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Политика
23.08.2022 15:38
Политика 23.08.2022 15:38
Комментарии

0
Далее
Политика
10.08.2022 17:13
Политика 10.08.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Политика
05.08.2022 07:22
Политика 05.08.2022 07:22
Комментарии

0
Далее
Политика
04.08.2022 18:56
Политика 04.08.2022 18:56
Комментарии

0
Далее
Политика
02.08.2022 14:05
Политика 02.08.2022 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
Волгоградского фермера хотели лишить земли в Харьковском сельском поселенииСмотреть фотографии
20:53
Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 301Смотреть фотографии
20:30
Миллионы на дороги дали пяти городам и району в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде назначили дополнительную электричку из-за фестиваля ParkSeason FestСмотреть фотографии
20:01
Специалисты проверили семена волгоградских абрикосов на жизнеспособностьСмотреть фотографии
19:45
«На спасение – 4 часа»: журналисты встретились с волгоградцем, перенесшим пересадку сердцаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Во Фролово задержали двух рецидивистов, из-за которых сгорели три машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В Волгограде 17 сентября изменят режим работы городского транспортаСмотреть фотографии
18:12
Успеть до полуночи: у волгоградцев появился шанс купить билет на ParkSeason Fest со скидкойСмотреть фотографии
17:33
ЦБ начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах уже в апрелеСмотреть фотографии
17:23
«Героически погиб в ближнем бою»: в Камышине установили памятную доску Никите БуравиковуСмотреть фотографии
17:02
Депутаты волгоградской гордумы оценят новые тарифы на проездСмотреть фотографии
16:55
«Никакого удовольствия»: в Волгоградской области нашли фальсифицированные масло, сметану и творог из ПятигорскаСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде легендарный танк Т-34 на площади Дзержинского сняли с постаментаСмотреть фотографии
16:39
билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублейСмотреть фотографии
15:25
Придавило к стеллажу: под Волгоградом на 41-летнего механика упало оборудованиеСмотреть фотографии
14:43
Ольга Бузова прилетит в Волгоград 17 сентябряСмотреть фотографии
14:25
Талантливые волгоградские студенты будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ GroupСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы с 1 сентября не могут прорваться к электронным дневникам школьниковСмотреть фотографии
13:21
«КИНО» спустя 30 лет: опубликована программа фестиваля ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефтьСмотреть фотографии
12:48
Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
12:32
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:25
Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армиюСмотреть фотографии
12:17
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:08
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 летСмотреть фотографии
12:07
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопатьСмотреть фотографии
12:06
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцамСмотреть фотографии
12:04
Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»Смотреть фотографии
11:21
Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафаСмотреть фотографии
 