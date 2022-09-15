Все стоит: в Волгограде из-за ДТП образовалась километровая пробка

В Дзержинском районе Волгограда напротив дома № 20 на бульваре 30-летия Победы произошло ДТП с участием ВАЗ-2112 и Volkswagen. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в сторону Качинского рынка перекрыты две полосы движения.









— Пробка здесь «мертвая». Троллейбусы проехать не могут, они заблокировали дорогу. Все стоит капитально, — сообщают читатели информагентства. — Причем, если у ВАЗа отвалился бампер, то у иномарки лишь небольшая царапина.









По словам очевидцев, пострадавших в аварии нет. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за ДТП образовалась километровая автомобильная пробка. Затруднения на дорогах оцениваются в семь баллов.





Фото и скриншот: читатели ИА «Высота 102» / «Яндекс.Карты»