Расследования

Рецидивисту из Крыма, забившему прохожего в Волгограде, вынесли приговор

Расследования 12.09.2022 15:37
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12.09.2022 15:37


В Волгограде суд огласил приговор жителю Крыма, который летом 2021 года до смерти забил прохожего в Советском районе. Как доказали следователи, 32-летний мужчина нанес 27 ударов незнакомцу из-за внезапно вспыхнувшего словесного конфликта. По сведениям официального представителя прокуратуры Волгоградской области, ближайшие 12 лет рецидивист проведет в колонии. 

– 8 июня 2021 года вечером неоднократно судимый мужчина, накануне освободившийся из мест лишения свободы, около проезжей части по проспекту Университетскому инициировал словесный конфликт с 64-летним прохожим. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант уголовного дела начал руками и ногами избивать пожилого мужчину, – говорится в материалах уголовного дела. – Всего потерпевшему было нанесено не менее 27 ударов, от которых он скончался на месте происшествия. 

Чтобы избежать наказания, рецидивист перетащил тело своей жертвы на Вторую продольную, надеясь, что преступление будет интерпретировано как ДТП. 

– Проезжавшие мимо автомобилисты, увидев произошедшее, вызвали сотрудников полиции. В результате фигурант уголовного дела был задержан по горячим следам недалеко от места преступления, – сообщает представитель прокуратуры Оксана Черединина. – Вину в совершении убийства мужчина не признал. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Советского района Волгограда.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения гособвинения суд приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, так как осужденный уже обжаловал в апелляционном порядке.

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