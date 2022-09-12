В Волгоградской области чабана подозревают в краже поголовья ягнят

В Палласовском районе Волгоградской области в конце августа фермер одного из хозяйств недосчитался 24 ягнят и обратился в полицию. В короткие сроки полицейскими был задержан чабан.

– Исчезнувшее поголовье мелкого рогатого скота обратившийся с заявлением в отдел полиции фермер оценил в 130 тысяч рублей, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в хищении ягнят. Им оказался 56-летний старший чабан сельхозкооператива.

По сведениям полицейских, выкрав 24 ягненка с фермы, чабан продал их, уверяя покупателей, что поголовье принадлежит ему. Вскоре после этого он уволился, а полученные деньги потратил на личные нужны.

– Сотрудники полиции установили местонахождение похищенных ягнят и вернули их законному владельцу. В настоящее время дознавателями Отдела МВД России по Палласовскому району решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье о присвоении и растрате вверенного имущества, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.