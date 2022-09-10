Происшествия 10.09.2022 07:20
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10.09.2022 07:20
В городе Котово Волгоградской области сгорело двухэтажное здание гостиницы «Тамара». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пожарные расчеты работали всю ночь. Пожар был локализован в 20:30.
Пока тушили гостиницу, от электричества были отключены несколько соседних домов на улицах Синельникова и Коммунистическая. Пострадавших нет.
По данным регионального главка МЧС, сигнал о возгорании в двухэтажном здании на улице Коммунистическая в Котово поступил на пульт оперативного дежурного в 17:04. Горела кровля по деревянной обрешетке. Сообщалось, что угрозы соседним строениям нет.
По сообщению телеграм-канала «Общественный контроль города Котово», возгорание двухэтажного здания началось на его кровле. Потом огонь быстро распространился по всему зданию.
- Повреждена кровля, полностью сгорел второй этаж, - констатируют очевидцы после тушения пожара. Помещения первого этажа также пострадали от огня и залиты водой. По одной из версий, на втором этаже здания замкнуло электропроводку.
На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории МЧС, которые определят точную причину возгорания.
Местные жители утверждают, что примерно 5-7 лет назад в гостинице «Тамара» уже был пожар, но тогда возгорание было не столь значительным.
Фото: Общественный контроль города Котово / t.me
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