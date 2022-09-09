В Котово Волгоградской области горит 2-этажное здание, расположенное на улице Коммунистической, 82а. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, огонь уничтожает кафе-гостиницу «Тамара».

— Общая площадь горения больше 100 квадратных метров, — сообщается в Telegram-канале «Котовский район — Маяк Котово».

Один из очевидцев сообщает, что пожарные составы не могут проехать к месту происшествия из-за скопления машин.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области журналистам информагентства сообщили, что на месте происшествия работают расчеты 43-й пожарно-спасательной части.

— Сигнал о возгорании в 2-этажном доме поступил в 17.04, — прокомментировали в областном главке МЧС. — Горит кровля по деревянной обрешетке. Площадь пожара уточняется. Предварительно, пострадавших нет. Угрозы расположенным рядом строениям отсутствуют.

Фото: Общественный контроль города Котово / t.me

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