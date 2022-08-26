«Срок на корточках отсижу ради своих обещаний»: Мелконян в суде Волгограда требует новую экспертизу переписки в чате

Волгоградский областной суд сегодня, 26 августа, продолжил рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела о смерти риелтора Романа Гребенюка из-за конфликта в родительском чате. Как сообщает ИА «Высота 102», защита Анны Мелконян выступила с ходатайством о проведении дополнительной лингвистической экспертизы переписки в онлайн-чате.

— В ходе заседания суд рассмотрел ходатайство Арсена Мелконяна, в котором он, ссылаясь на материальные трудности, отказывался от услуг адвоката, предоставленного ему в порядке ст. 51 УПК РФ, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Судом апелляционной инстанции в удовлетворении указанного ходатайства было отказано.

Также в процессе выступил гособвинитель, поддержавший апелляционное представление. Представитель прокуратуры просил усилить назначенное Арсену Мелконяну наказание.

Представитель потерпевшей стороны также просила суд усилить назначенное Мелконяну наказание.

— Родственникам погибшего Романа Гребенюка продолжают поступать завуалированные угрозы в письменном виде из СИЗО от Арсена Мелконяна, где он обещает «довести свои намерения до конца», — пояснила адвокат.





Осужденные Арсен Мелконян, Арман Смбатян и Анна Мелконян считают приговор суда первой инстанции незаконным и необоснованным. Также фигуранты дела высказали мнение, что судебный процесс носит обвинительный характер.

— Адвокат Анны Мелконян выступил с ходатайством о назначении дополнительной лингвистической экспертизы, касающейся переписки в родительском чате, приведшей к трагедии, — добавила Вальковская. — Также ряд ходатайств заявил адвокат Арсена Мелконяна.

Ранее Мелконян жаловался на необъективность СМИ и пресс-служб с требованием их запретить.

Сестра погибшего риелтора Светлана Гребенюк рассказала журналистам ИА «Высота 102» о новых угрозах, поступивших ей от Мелконяна из СИЗО. В частности, осужденный писал родственнице Романа, что «я такой срок на корточках отсижу ради своих обещаний».

— Мелконян снова угрожал расправой мне и моим близким, как только он освободится из заключения, — пояснила информагентству Светлана Гребенюк.

По версии следствия, нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября 2020 года в Центральном районе Волгограда в офисе банка, расположенном на улице Коммунистической. В помещение зашел ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян и при свидетелях набросился с кулаками на своего оппонента. Спустя некоторое время Гребенюк от полученных травм скончался в реанимации.

Новые ходатайства со стороны защиты Арсена Мелконяна рассмотрят в следующем заседании. Процесс запланирован на 30 августа.

Фото и коллаж: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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