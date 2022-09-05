В Волгоградской области в ДТП погибли 61-летний водитель ВАЗа и 3-летний ребенок

Происшествия 05.09.2022 17:02
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05.09.2022 17:02
Трагедия произошла накануне на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около половины одиннадцатого утра «ВАЗ-2110» под управлением 61-летнего водителя выскочил на встречную полосу.
Отечественная легковушка врезалась в авто «Ниссан Икс-трейл» под управлением 55-летнего жителя Кировской области.
В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» и его 3-летний пассажир от полученных травм скончались, 33-летняя пассажирка "десятки" , а также водитель «Ниссана» и его 46-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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