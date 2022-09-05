Спорт

Волгоградский «Ротор» потерял лидерство в первенстве второй лиги

Спорт 05.09.2022 08:55
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05.09.2022 08:55



Волгоградский «Ротор» опустился на вторую строчку в турнирной таблице первенства второй лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», лидирующую позицию занял клуб «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области.  У «Чайки» - 18 очков, у «Ротора» - 16.

Напомним, волгоградский клуб 3 сентября на последних минутах вырвал ничью в поединке с «Дружбой» из Майкопа. Встреча закончилась со счетом 3:3.

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