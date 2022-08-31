Умер единственный экс-президент СССР Михаил Горбачев

Федеральные новости 31.08.2022 08:24
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31.08.2022 08:24
На 92-ом году жизни в Москве скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.
Михаил Горбачев умер в московской клинике от продолжительной и неизлечимой болезни.
С 1985 по 1991 годы он был генеральным секретарем ЦК КПСС, с 1988 по 1989 годы – председателем Президиума Верховного Совета СССР и единственным в истории президентом СССР с 1990 по 1991 годы.
В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».
Михаил Горбачев считается архитектором перестройки.
Похоронят Михаила Горбачева в Москве.
Фото Горбачев-фонда
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