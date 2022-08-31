Умер единственный экс-президент СССР Михаил Горбачев









На 92-ом году жизни в Москве скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.





Михаил Горбачев умер в московской клинике от продолжительной и неизлечимой болезни.





С 1985 по 1991 годы он был генеральным секретарем ЦК КПСС, с 1988 по 1989 годы – председателем Президиума Верховного Совета СССР и единственным в истории президентом СССР с 1990 по 1991 годы.





В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».





Михаил Горбачев считается архитектором перестройки.





Похоронят Михаила Горбачева в Москве.





Фото Горбачев-фонда