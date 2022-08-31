Федеральные новости

Умер единственный экс-президент СССР Михаил Горбачев

Федеральные новости 31.08.2022 08:24
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31.08.2022 08:24



На 92-ом году жизни в Москве скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год.

Михаил Горбачев умер  в московской клинике от продолжительной и неизлечимой болезни. 

С 1985 по 1991 годы он был генеральным секретарем ЦК КПСС, с 1988 по 1989 годы – председателем Президиума Верховного Совета СССР и единственным в истории президентом СССР с 1990 по 1991 годы. 

В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира  «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». 

Михаил Горбачев считается архитектором перестройки. 

Похоронят Михаила Горбачева в Москве. 

Фото Горбачев-фонда

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