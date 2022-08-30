Собственное расследование провела редакция ИА «Высота 102» в связи со страшным пожаром, который произошел в Волжском 28 августа. Журналистам удалось узнать, кому принадлежал павильон, откуда начался пожар, и кто проводил там ремонт.

В частности, как выяснило ИА «Высота 102», ремонтом кровли рынка «Людмила» занимался волгоградский предприниматель Ринат Асадов. Однако в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства он опроверг версию, что пожар мог произойти по вине рабочих.

– Мы, действительно, по подряду работали на ремонте кровли павильона,– рассказал ИА «Высота 102» предприниматель. – Но никакой сваркой мы не занимались, выполняли только кровельные работы. Кроме того, это был выходной день, поэтому бригады там вообще не было.

Между тем, Ринат Мамедович признал, что28 августа на рынке находился один его сотрудник.

– Что он там делал, я не знаю, как и то, кто его туда посылал, – утверждает предприниматель.

По словам бизнесмена, по поводу произошедшего пожара его никто еще не опрашивал. Однако он уверен, что во всем правильно разберутся и подтвердят невиновность его рабочих.





Как стало известно ИА «Высота 102», сгоревший павильон на рынке «Людмила» принадлежит наследнице миллиардной империи бизнесмена Имамверди Джафарова, который скончался в 2014 году от онкологии, Наталье Джафаровой. Имамверди Джафаров был основателем группы компаний «Диа», которая занимается производством и реализацией стальных, полиэтиленовых, канализационных труб, фитингов для водоснабжения, сэндвич панелей, а также других строительных и отделочных материалов.

Наталья Джафарова совместно со своими детьми в настоящее время распоряжается наследством своего скончавшегося супруга и является совладелицей нескольких коммерческих фирм, которые занимаются реализацией стройматериалов, гостиничным бизнесом, недвижимостью и другими видами деятельности. В частности, в 2020 году она входила в ТОП-20 самых богатых предпринимателей Волгоградской области. Сумма активов, которыми она владела, составляла около 1 миллиарда рублей, а прибыль за год – более полумиллиарда.





Напомним, пожар, вспыхнувший на рынке «Людмила» в Волжском 28 августа, уничтожил около 7 тысяч квадратных метров торговых площадей и построек. Очевидцы сняли момент начала пожара, когда под потолком павильона около пяти часов вечера появились языки пламени.

В этот же день начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин заявил, что предварительной причиной возникновения пожара стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. В прокуратуре Волгоградской области подтверждали данную версию. Также сообщалось, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Сегодня, 30 августа в ГУ МЧС по Волгоградской области корреспондентам ИА «Высота 102» подтвердили, что уголовное дело по данной статье уже возбужденно. В настоящее время проводится расследование, сбор данных и опросы подозреваемых и свидетелей.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"







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