Общество

«Много вопросов к руководству»: торговцы сгоревшего рынка в Волжском собирают чудом уцелевший товар

Общество 29.08.2022 17:06
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29.08.2022 17:06


Сильный запах гари, грязные от пепла лужи, «скелеты» сгоревших машин и «гармошка» из покореженных огнем конструкций, которые еще недавно были торговыми местами – так сегодня утром выглядит место, где еще вчера находился рынок «Людмила» в Волжском.  И на фоне этого удручающего пейзажа – фигуры людей, выносящих остатки товара. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали в Волжском 29 августа. Показываем, что осталось от рынка, на который до вчерашнего дня приходили тысячи покупателей. 



Кучки зевак, прогуливаясь рядом с пепелищем, сочувственно поглядывали на женщин, которые пытались собрать рассыпанные и, видимо, чудом уцелевшие пары обуви. И жалеть их сегодня действительно есть за что. У предпринимателей, которые торговали на рынке «Людмила», теперь не осталось ни товара, ни мест, где они работали, ни, соответственно, бизнеса, кормившего и их, и их семьи. 


Для многих, кто здесь работал, случившееся без преувеличения можно назвать настоящей трагедией, – рассказывает один из торговцев, который, как и его коллеги, пришел сегодня на пепелище.  –  Положение некоторых усугубляет тот факт, что товар не был застрахован. Все, что надеялись продать и на чем хотели заработать перед зимой, попросту сожрано огнем всего за несколько часов. А ведь есть те, кто брал кредиты под товар. В общем, не позавидуешь. 


Сегодня же глава администрации Волжского поручил образовать рабочую группу по разработке мер для поддержки предпринимателей, пострадавших в результате пожара на рынке «Людмила». По словам Игоря Воронина, и у него и у профильных ведомств есть немало вопросов к руководителям рынка. 


Здесь много вопросов к руководству рынка, начиная от проведения ремонтных работ в пожароопасный период, когда это вообще запрещено, и заканчивая эксплуатацией объекта. Этими нарушениями сейчас занимаются профильные ведомства, – отметил глава Волжского Воронин. – Перед нами стоит задача обеспечить работой людей, которые потеряли и торговые точки, и возможность работать в этом бизнесе. Сейчас смотрим, кто может продолжить работу, будем предоставлять им места на муниципальных рынках и, по возможности, других торговых объектах.

Пожар на рынке «Людмила» на улице 40 лет Победы вспыхнул накануне около 17 часов. Огонь охватил площадь более 7000 квадратных метров, к его ликвидации было привлечено 23 единицы техники и более 60 человек – сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС, специалисты ЕДДС и УМВД по городу Волжскому. Отметим, что рыночный торговый комплекс располагается на земельном участке, который находится в частной собственности. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ. 

Пострадавшие в результате пожара предприниматели могут обращаться в ситуационный центр мэрии по телефону 21-22-77, а также на базе Центра занятости работает горячая линия по вопросам трудоустройства: телефон 8-927-502-86-87, Полянина Анна Николаевна, кабинет 18. По вопросам налогообложения следует обращаться к специалисту ИФНС Анжеле Анатольевне Задорожной по телефону 8-906-403-67-94, также можно записаться на приём к заместителю начальника инспекции Ирине Николаевне Жидковой.


На повестке дня также оказание помощи жителям расположенного рядом с рынком дома по улице 40 лет Победы, 63 – в результате пожара пострадали два балкона, а от задымления – одна квартира, в которой проживает педагог одной из школ города. К решению вопроса подключится управление образования администрации Волжского, заверили в мэрии. 








Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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