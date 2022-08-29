В Волжском под окнами девятиэтажки нашли тело 47-летней женщины









В Волжском накануне нашли тело женщины около девятиэтажки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось 27 августа в половине одиннадцатого утра.





По словам соседей, женщина проживала на восьмом этаже в одном из подъездов дома №77 по ул. Набережной. Ей было 47 лет, она нигде не работала.



