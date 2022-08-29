Происшествия 29.08.2022 09:45
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29.08.2022 09:45
В Волгоградской области в поселке Прудбой, недалеко от которого расположен военный полигон, накануне сгорели шесть домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Калачевского района, огонь вспыхнул в пятом часу вечера на окраине поселка – горели сухая трава и камыш на площади 3 гектара. Огонь уничтожил шесть домов в переулках Речной и Строительный, а также хозпостройки на двух участках.
Пострадавших в результате пожара нет. Жильцы из трех сгоревших домов размещены у родственников. В трех других домах постоянно не проживали.
Предварительная причина происшествия - обрыв линии электропередач.
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