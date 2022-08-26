Посетителей и сотрудников, расположенного в Центральном районе Волгограда ТРК «Европа Сити Молл», снова попросили на выход. Как стало известно ИА «Высота 102», на месте уже работают кинологи.





— В администрацию комплекса поступили сообщения о минировании, — сообщил информагентству в экстренных службах региона. — Помещения обследуют кинологи.

Со слов очевидцев, на месте сотрудники МЧС, аварийно-диспетчерской службы, экипаж скорой помощи. Люди происходящим недовольны.





— Когда закончится это шапито? Надоели уже со своими минированиями, чуть ли не каждый день, — возмущаются посетители ТРК. — Только к кассе подойдешь — на выход.

Ранее информагентство сообщало о неоднократных попытках дестабилизации органов госвласти, объектов инфраструктуры, учебных заведений и крупных торговых комплексов. Все сообщения о минировании не подтверждались.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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