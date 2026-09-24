Под Волгоградом суд защитил имущественные права должника





Суд защитил имущественные права должника от неправомерных действий судебных приставов, связанных с взысканием 1,5 млн рублей в виде исполнительского сбора.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, в декабре 2025 года суд провёл раздел имущества супругов, в который была включена доля в уставном капитале общества. Эта доля была продана Юрием К. в декабре 2024 года за 25 млн рублей. Суд взыскал с него в пользу супруги 12,5 млн рублей. На момент раздела, 22 декабря 2025 года, задолженность общества перед Юрием К. составляла 16,5 млн рублей. В марте 2026 года было возбуждено исполнительное производство с серьёзными процессуальными нарушениями.



Должнику не дали времени для добровольного исполнения, а копия постановления не была вручена должным образом. О начале производства Юрий К. узнал только 4 июля 2026 года через портал «Госуслуги». Постановление о взыскании исполнительского сбора от 18 мая 2026 года было вынесено преждевременно, без надлежащего уведомления должника. Кроме того, удержание сбора началось 15 мая 2026 года, до вынесения постановления. Общество также выплачивало Юрию К. долг частями с апреля по июль 2026 года, что затрудняло единовременное исполнение решения суда.



Суд установил, что постановление пристава от 18 мая 2026 года противоречит закону и нарушает права истца. Отмена постановления вышестоящим должностным лицом не освобождает от ответственности, так как законность акта оценивается на момент его вынесения. Поскольку удержанные 1,5 млн рублей не были возвращены, права истца не были полностью восстановлены.



Фроловский районный суд признал постановление судебного пристава от 18 мая 2026 года незаконным и обязал ГУ ФССП вернуть Юрию К. незаконно удерживаемые денежные средства в размере 1,5 млн рублей в качестве исполнительского сбора.



Решение суда пока не вступило в законную силу.