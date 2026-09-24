Главное

Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Пожар в «Утрише»: огонь уничтожил около 70 редких деревьев
Пожары, вспыхнувшие в начале сентября в заповеднике «Утриш» под Анапой, прошли более 71 гектара лесных угодий. По предварительным данным, причиной возгораний стало падение беспилотников. Об этом сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Сочи
В Сочи возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки вертолёта Ми-8. Воздушное судно получило серьезные повреждения, а сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Как сообщает ИА «Живая Кубань», инцидент произошел...
Общество

Под Волгоградом суд защитил имущественные права должника

Общество 24.09.2026 09:38
0
24.09.2026 09:38


Суд защитил имущественные права должника от неправомерных действий судебных приставов, связанных с взысканием 1,5 млн рублей в виде исполнительского сбора.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, в декабре 2025 года суд провёл раздел имущества супругов, в который была включена доля в уставном капитале общества. Эта доля была продана Юрием К. в декабре 2024 года за 25 млн рублей. Суд взыскал с него в пользу супруги 12,5 млн рублей. На момент раздела, 22 декабря 2025 года, задолженность общества перед Юрием К. составляла 16,5 млн рублей. В марте 2026 года было возбуждено исполнительное производство с серьёзными процессуальными нарушениями.

Должнику не дали времени для добровольного исполнения, а копия постановления не была вручена должным образом. О начале производства Юрий К. узнал только 4 июля 2026 года через портал «Госуслуги». Постановление о взыскании исполнительского сбора от 18 мая 2026 года было вынесено преждевременно, без надлежащего уведомления должника. Кроме того, удержание сбора началось 15 мая 2026 года, до вынесения постановления. Общество также выплачивало Юрию К. долг частями с апреля по июль 2026 года, что затрудняло единовременное исполнение решения суда.

Суд установил, что постановление пристава от 18 мая 2026 года противоречит закону и нарушает права истца. Отмена постановления вышестоящим должностным лицом не освобождает от ответственности, так как законность акта оценивается на момент его вынесения. Поскольку удержанные 1,5 млн рублей не были возвращены, права истца не были полностью восстановлены.

Фроловский районный суд признал постановление судебного пристава от 18 мая 2026 года незаконным и обязал ГУ ФССП вернуть Юрию К. незаконно удерживаемые денежные средства в размере 1,5 млн рублей в качестве исполнительского сбора.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.09.2026 11:00 Реклама
Общество 24.09.2026 11:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.09.2026 10:59
Общество 24.09.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 10:55
Общество 24.09.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 10:42
Общество 24.09.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 09:56
Общество 24.09.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 09:55
Общество 24.09.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 09:38
Общество 24.09.2026 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 09:23
Общество 24.09.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 09:03
Общество 24.09.2026 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 08:44
Общество 24.09.2026 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 08:20
Общество 24.09.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 07:25
Общество 24.09.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:57
Общество 24.09.2026 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:27
Общество 24.09.2026 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.09.2026 06:05
Общество 24.09.2026 06:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:33
Пожар в «Утрише»: огонь уничтожил около 70 редких деревьевСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – победитель премии «Экспортёр года»Смотреть фотографии
10:59
В Городище ФСБ и полиция с помощью дронов поймали мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
Под Волгоградом осудят браконьера за вылов рыбы на 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волжский накрыло едким смогом из-за пожара на полигонеСмотреть фотографии
10:42
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:56
В трассовых медпунктах Волгоградской области оказана помощь 391 пациентуСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом 64-летний селянин забил знакомого кулаками и молоткомСмотреть фотографии
09:55
ВС РФ поразили промплощадки, собирающие БПЛА на УкраинеСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом суд защитил имущественные права должникаСмотреть фотографии
09:23
Легковушка выгорела дотла в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:03
Беспилотники ВСУ не пересекали воздушное пространство Волгоградской области 24 сентябряСмотреть фотографии
08:44
Отпуск в Азии за неделю подорожал для волгоградцев на 10 тысячСмотреть фотографии
08:33
Открытый гандбол с неутешительным финалом: «Каустик» уступает «Пермским медведям» – 30:38Смотреть фотографии
08:20
Ветеран СВО в Волгограде открыл коптильню на госпомощьСмотреть фотографии
07:54
Плей‑офф чемпионата России по фиджитал‑футболу. Ждём волгоградский финалСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде отключат холодную воду в выходныеСмотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области подскочили цены на яйца и бананыСмотреть фотографии
06:05
Осень к нам приходит: дожди и грозы прогнозируются в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:40
В Волгоградской облдуме поменяют кресла и стулья за 1,5 млнСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудят экс-жену участника СВО, купившую два дома на его выплатыСмотреть фотографии
20:37
Новый рекорд установили цены на яйца в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
20:11
Расписание двух пригородных поездов изменится в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
В Волгограде пожарные отвоевали СНТ «Дзержинец» от огняСмотреть фотографии
19:32
Цены на бензин в Волгоградской области не дрогнули ни на копейкуСмотреть фотографии
19:03
«Довели до могилы?»: прокуратура проверит законность межевания земли пайщиков под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:36
Еврокубки снова с нами! «Спартак-Волгоград» стартует в Кубке КонференцийСмотреть фотографии
18:04
«Нас выгоняют в никуда»: в Волгограде готовят к сносу рынок «Юбилейный»Смотреть фотографии
17:56
В школе №3 Волжского увековечили память Героя России Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографии
16:59
Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платнымиСмотреть фотографии
 