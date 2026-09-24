ВС РФ поразили промплощадки, собирающие БПЛА на Украине

Минобороны подвели итоги комбинированного удара по промплощадкам на территории Украины. В ночь с 23 на 24 сентября атака была сконцентрирована на производствах и складах, задействованных в создании, хранении и распределении беспилотников. В спецоперации задействованы были дроны, а также ракеты наземного и воздушного базирования.

В Киевской области поражено предприятие, производящее комплектующие для БПЛА средней и малой дальности. Здесь же создавались роботизированные комплексы в наземном исполнении. Ещё один удар пришёлся по заводу ООО «ПЕГАС АРМС». Предприятие создавало и хранило БПЛА, которыми ВСУ наносят удары по мирным российским городам. Также поражена промплощадка, задействованная в производстве компонентов для БПЛА «Хорнет».

Ещё одну серию ударов приняли на себя транспортно-логистический центр, хранящий и распределяющий БПЛА, а также центры связи «Киевстар» и «Парковый», обслуживающие ВСУ.

В Одесской области ВС РФ продолжают разбивать перевалочные пункты, используемые украинскими подразделениями для распределения западной военной помощи. В окрестностях Одессы поражены сразу два логистических центра. В Чёрном море досталось танкеру, перевозящему ГСМ в порт Черноморск.

Фото из архива ИА «Высота 102»