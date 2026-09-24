Отпуск в Азии за неделю подорожал для волгоградцев на 10 тысяч

Поездки в некоторые страны Юго-Восточной Азии резко подорожали для волгоградцев за минувшую неделю. По данным Волгоградстата, отдых в этой части света стоит теперь в среднем 115 тысяч 822 рубля. За неделю рост стоимости путешествия составил почти 10%. В предыдущий период наблюдения стоимость поездки оценивалась в 105 тысяч 518 рублей.