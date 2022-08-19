В Волгограде в очередной раз эвакуировали суды

В Волгограде сотрудники и посетители областного суда вынуждены были покинуть помещение на проспекте Ленина, 8 из-за начавшихся мероприятий по осмотру здания. Как стало известно ИА «Высота 102», эвакуация граждан и проверка помещений суда связаны с очередным сообщением о минировании.

В то же время подобная информация поступила в арбитражный суд Волгоградской области. Кроме того, вынуждены были прервать свою работу сотрудники Центрального районного суда.

Напомним, это уже далеко не первое сообщение о минировании судов в Волгоградской области за прошедшую неделю.