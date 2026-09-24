Ветеран СВО в Волгограде открыл коптильню на госпомощь

Одним из получателей такой поддержки стал участник СВО Сергей Логинчук, который завершил службу после осколочного ранения. В январе 2026 года после обращения в службу занятости ему предложили рассмотреть возможность открытия собственного дела. Уже в мае Сергей получил субсидию кадрового центра в размере 200 тыс. рублей. На эти средства он приобрел оборудование для переработки рыбы, освоил различные технологии копчения. Сегодня ветеран СВО развивает собственное дело, формирует клиентскую базу, расширяет рынок сбыта.