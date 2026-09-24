Ветеран СВО в Волгограде открыл коптильню на госпомощь

В 2026 году в кадровые центры региона за помощью обратились 420 участников СВО и членов их семей. Более 300 человек уже нашли работу. Об этом сообщили в комитете по труду и занятости Волгоградской области.
Ветеранам помогают не только в обучении на новую профессию, но и субсидиями для предпринимательской деятельности.
Одним из получателей такой поддержки стал участник СВО Сергей Логинчук, который завершил службу после осколочного ранения. В январе 2026 года после обращения в службу занятости ему предложили рассмотреть возможность открытия собственного дела. Уже в мае Сергей получил субсидию кадрового центра в размере 200 тыс. рублей. На эти средства он приобрел оборудование для переработки рыбы, освоил различные технологии копчения. Сегодня ветеран СВО развивает собственное дело, формирует клиентскую базу, расширяет рынок сбыта.
Фото администрации Волгоградской области