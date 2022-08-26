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Как в Волгограде искали бомбу в ТРК «Европа Сити Молл»: эвакуация в 10 фото

Общество 26.08.2022 20:45
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26.08.2022 20:45


В центре Волгограда сегодня, 26 августа, в очередной раз эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Европа Сити Молл». Фотокорреспондент информагентства снял короткую историю о том, как происходит такой, казалось бы, с виду обыденный процесс. 


Ищите себя в фоторепортаже ИА «Высота 102». 


Сообщения о минировании поступили в районе 11.00. Кинологи первыми вошли в здание. 


Эвакуированные люди облюбовали скамейки у расположенного рядом фонтана. 


Служебный пес в максимально игривом настроении — но нужно работать. 

 

Посетители ТРК недовольны: «Когда закончится это шапито?» Надоели уже со своими минированиями».


Самые нетерпеливые испытывали на прочность защитные ограждения. 


Девочка в бейсболке не теряла времени даром — похоже, книжка все же интересней.


На проверку ушло чуть больше получаса. Всех потихоньку стали запускать обратно.


С чувством выполненного долга песель, видимо, отправился на следующий объект.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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