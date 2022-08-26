В центре Волгограда сегодня, 26 августа, в очередной раз эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Европа Сити Молл». Фотокорреспондент информагентства снял короткую историю о том, как происходит такой, казалось бы, с виду обыденный процесс.
Ищите себя в фоторепортаже ИА «Высота 102».
Сообщения о минировании поступили в районе 11.00. Кинологи первыми вошли в здание.
Эвакуированные люди облюбовали скамейки у расположенного рядом фонтана.
Служебный пес в максимально игривом настроении — но нужно работать.
Посетители ТРК недовольны: «Когда закончится это шапито?» Надоели уже со своими минированиями».
Самые нетерпеливые испытывали на прочность защитные ограждения.
Девочка в бейсболке не теряла времени даром — похоже, книжка все же интересней.
На проверку ушло чуть больше получаса. Всех потихоньку стали запускать обратно.
С чувством выполненного долга песель, видимо, отправился на следующий объект.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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