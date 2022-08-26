В центре Волгограда сегодня, 26 августа, в очередной раз эвакуировали персонал и посетителей ТРК «Европа Сити Молл». Фотокорреспондент информагентства снял короткую историю о том, как происходит такой, казалось бы, с виду обыденный процесс.





Ищите себя в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Сообщения о минировании поступили в районе 11.00. Кинологи первыми вошли в здание.





Эвакуированные люди облюбовали скамейки у расположенного рядом фонтана.





Служебный пес в максимально игривом настроении — но нужно работать.

Посетители ТРК недовольны: «Когда закончится это шапито?» Надоели уже со своими минированиями».





Самые нетерпеливые испытывали на прочность защитные ограждения.





Девочка в бейсболке не теряла времени даром — похоже, книжка все же интересней.





На проверку ушло чуть больше получаса. Всех потихоньку стали запускать обратно.





С чувством выполненного долга песель, видимо, отправился на следующий объект.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Когда закончится это шапито?»: в Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»