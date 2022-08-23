Мэрию Волгограда обязали убрать свалки в долине реки Царица









Суд поддержал требования природоохранного прокурора и обязал администрацию Волгограда ликвидировать несанкционированные свалки на особо охраняемой природной территории местного значения «Долина реки Царица». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, факт наличия стихийных свалок был выявлен во время проверки законодательства в сфере обращения с отходами.





Природоохранным прокурором руководителю департамента городского хозяйства администрации Волгограда было внесено представление. Однако, в связи с тем, что меры по ликвидации свалок своевременно не были приняты, природоохранный прокурор обратился в суд.





Решением Центрального районного суда Волгограда требования прокуратуры удовлетворены. На орган местного самоуправления возложена обязанность организовать работы по ликвидации свалок.





Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда, определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции решение суда первой инстанции оставлены без изменения, кассационная жалоба ответчика - без удовлетворения.





Устранение нарушений закона контролируется природоохранной прокуратурой.







Напомним, ИА "Высота 102" неоднократно сообщало о свалках в пойме реки Царица. Сюда сбрасывали строительные, бытовые и даже химические отходы.





Фото из архива ИА "Высота 102"

