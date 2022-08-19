В Дзержинском районе Волгограда после сноса торговых павильонов на остановках общественного транспорта горожане ломают ноги об остатки фундаментов. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, печальное зрелище представляет собой остановка трамвая на Каче. А на улице Раздольной в поселке Ангарском появления павильона и демонтажа фундамента ждут и вовсе со времен ЧМ-2018.







– Минувшей весной на трамвайной остановке снесли павильоны, и с тех пор мы вынуждены ожидать транспорт среди булыжников, – рассказала информагентству Тамара Алтухова, проживающая на улице Новодвинской. – Я бы назвала сегодняшние пейзажи безупречным хаосом. Более жуткого вида остановки мы раньше и представить не могли, а чтобы не разбить нос, приходится внимательно смотреть под ноги. Того и гляди - споткнешься и угодишь прямо под трамвай.

Женщина задается справедливым вопросом: почему одновременно со сносом павильонов ни власти, ни бывший собственник не позаботились о комфорте горожан?

– Ну уберите вы фундамент! Ну поставьте остановку! Люди мокнут под дождем и жарятся под солнцем! – переходит к негодованию волгоградка. – Неужели это столь широкий жест для жителей города-миллионника.





Очень похожая проблема, по словам волгоградцев, и на пересечении улиц Ангарской и Раздольной. Правда здесь волгоградцы ждут цивилизованной остановки уже четыре года! Прежние павильоны власти города снесли перед ЧМ-2018, сочтя их портящими внешний вид улиц.

– Были когда-то два "спаянных" между собой серых павильончика, в которых продавали цветы и фаст-фуд. При этом между ними были скамеечки, а главное – была и крыша над головой. Но наступал ЧМ и эти павильончики быстро снесли, обещав, как помнится, поставить остановки. Уже пятый год пошел, как мы ждем исполнения тех обещаний, – рассуждает Игорь Аркадьевич Черный. – Интересно, глава нашего Дзержинского района хоть когда-то ездит по улицам? Господин Таций, мы тут на развалинах стоим. Обратите на нас внимание.









Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда. По словам чиновников, остановочные павильоны планируют установить на обеих упомянутых остановках. Правда сроки, когда это произойдет, пока не называют. Прежние при этом признают противоречащими нормам.

– Торговые объекты, ранее располагавшиеся вблизи остановок общественного транспорта «Академический колледж» и «Раздольная» не соответствовали требованиям, установленным действующим законодательством, в связи с этим не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. На основании этого в соответствии с установленным порядком объекты на ост. «Ул. Раздольная» были признаны районной комиссией подлежащими демонтажу и самостоятельно убраны владельцем. Хозяйствующий субъект также был обязан демонтировать и бетонное основание, однако этого он не выполнил, – поясняют в мэрии.





Что касается территории вблизи дома №24г по ул. Новодвинской, у остановки «Академический колледж», то там, по сведениям администрации, в 2000 году была предоставлена предпринимателю для размещения нестационарного торгового павильона. Владелец смонтировал нестационарный объект, однако впоследствии оформил на него право собственности как на капитальное сооружение.

– Когда данное нарушение было выявлено, в соответствии с требованиями действующего законодательства, муниципалитет был вынужден расторгнуть договор аренды и обратиться в суд с иском о признании права собственности на объект отсутствующим. Суд подтвердил обоснованность исковых требований властей, признал павильон временным сооружением и аннулировал право собственности на него как на объект недвижимости. В связи с принятым судебным решением, а также невозможностью включения павильона в действующую схему размещения НТО, объект был признан подлежащим демонтажу. Быстровозводимые конструкции объекта уже разобраны, – объясняют в мэрии.





В настоящее время, уточняют в администрации города, районная администрация, возглавляемая Сергеем Тацием, прорабатывает вопрос о разборке оставшихся бетонных конструкций при помощи спецтехники а ранее на территории района уже были демонтированы порядка 20 аналогичных фундаментов, брошенных хозяйствующими субъектами после переноса торговых объектов.

– По запросам жителей Дзержинского района остановки «Ул. Раздольная» и «Академический колледж» внесены в перспективный перечень объектов, где в рамках реализации следующих этапов национального автодорожного проекта будет выполнено обустройство площадок для ожидания и установлены остановочные павильоны, – обнадеживают в мэрии волгоградцев. – Планомерная работа по замене старых остановочных павильонов новыми, выполненными из современных вандалоустойчивых материалов ведется в Волгограде на протяжении нескольких последних лет. Начиная с 2017 года в городе были обновлены 236 остановочных пунктов, данная работа будет продолжена. В первую очередь замене подлежат павильоны, расположенные вдоль главных городских магистралей и основных соединительных проездов.