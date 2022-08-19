В Волгограде санаторий «Эльтон-2» продадут по частям из-за долга в 125 млн

Судебные приставы передают имущество санатория, задолжавшего по налогам более 125 миллионов рублей, на реализацию. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, так как общество с ограниченной ответственностью не погасило в добровольном порядке задолженность перед налоговой службой, был наложен арест на имущество организации. По предварительной оценке, его стоимость составляет 255 млн 648 тыс. рублей.

Между тем, напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по обвинению от уплаты налогов в отношении директора санатория, расположенного у озера Эльтон в Палласовском районе. По версии следствия, в 2016 и 2019 годах он уклонился от уплаты налогов путем занижения в декларациях полученных доходов. В результате организацией не был уплачен налог на прибыль в общей сумме более 100 миллионов рублей.

По сведениям информагентства, обвиняемым является Александр Богданов - генеральный директор ООО «Санаторий Эльтон-2». Дело уже рассматривает Центральный районный суд. Имущество санатория было арестовано еще в рамках расследования уголовного дела.