Расследования

В Волгограде директора санатория у озера Эльтон обвиняют в неуплате налогов на 100 млн рублей

Расследования 07.07.2022 16:28
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07.07.2022 16:28


Перед судом в Волгограде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на солидную сумму обвиняют директора санатория, расположенного у озера Эльтон в Палласовском районе.
- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора санатория. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч 1, 2, ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах), - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 
Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Вину он не признает.
По версии следствия, в 2016 и 2019 годах он уклонился от уплаты налогов путем занижения в декларациях полученных доходов. В результате организацией не уплачен налог на прибыль в общей сумме более 100 миллионов рублей.
По сведениям информагентства, перед Центральным районным судом Волгограда, куда передано уголовное дело для рассмотрения, предстанет Александр Богданов - генеральный директор ООО «Санаторий Эльтон-2».
В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество на сумму более 110 миллионов рублей.

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