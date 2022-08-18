Еще один житель Волгоградской области умер от COVID-19









Подробности о скончавшемся от коронавируса волгоградце сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. 54-летний мужчина, о смерти которого от COVID-19 стало известно сегодня, 18 августа, страдал хроническими заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Почувствовав резкое ухудшение состояния, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.





Больного доставили в стационар в тяжелом состоянии.





– У мужчины диагностирована сосудистая катастрофа, а также новая коронавирусная инфекция. Несмотря на медицинскую помощь, оказываемую в условиях реанимационного отделения, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. К сожалению, он скончался, – пояснили в оперштабе.





Напомним, сегодня стало известно о 243 заболевших коронавирусом жителях Волгоградской области. Количество новых случаев COVID-19 растет все последние дни.