Происшествия

Еще один житель Волгоградской области умер от COVID-19

Происшествия 18.08.2022 20:25
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18.08.2022 20:25



Подробности о скончавшемся от коронавируса волгоградце сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе. 54-летний мужчина, о смерти которого от COVID-19 стало известно сегодня, 18 августа, страдал хроническими заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Почувствовав резкое ухудшение состояния, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Больного доставили  в стационар в тяжелом состоянии.

– У мужчины диагностирована сосудистая катастрофа, а также новая коронавирусная инфекция. Несмотря на медицинскую помощь, оказываемую  в условиях реанимационного отделения, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. К сожалению, он скончался, – пояснили в оперштабе.

Напомним, сегодня стало известно о 243 заболевших коронавирусом жителях Волгоградской области. Количество новых случаев COVID-19 растет все последние дни. 

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