Машина в лепешку: в жутком ДТП под Волгоградом погибла женщина









Водитель иномарки скончалась в результате аварии, которая произошла сегодня, 18 августа, в Серафимовичском районе Волгоградской области.













Как сообщили в региональном главке МВД, в 8:15 на автодороге «Серафимович-Михайловка-Суровикино», в 6 км от хутора Бобровский перевернулся автомобиль «Mitsubishi Pajero».

За рулем иномарки находилась 59-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и совершила опрокидывание в левый кювет. Водитель скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль в результате опрокидывания превратился в груду железа - его сильно сплющило.













Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



