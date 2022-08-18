Машина в лепешку: в жутком ДТП под Волгоградом погибла женщина

Происшествия 18.08.2022 15:04
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18.08.2022 15:04
Водитель иномарки скончалась в результате аварии, которая произошла сегодня, 18 августа, в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, в 8:15 на автодороге «Серафимович-Михайловка-Суровикино», в 6 км от хутора Бобровский перевернулся автомобиль «Mitsubishi Pajero».
За рулем иномарки находилась 59-летняя женщина. По предварительным данным, она не справилась с управлением и совершила опрокидывание в левый кювет. Водитель скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобиль в результате опрокидывания превратился в груду железа - его сильно сплющило.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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