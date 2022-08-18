В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видео

В Волгограде разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел между водителями иномарки и троллейбуса на разворотном кольце по улице Краснознаменской.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, 17 августа около 18.40 28-летний водитель остановился на своей машине Toyota Camry на улице Краснознаменской (кольцо трамвая), чем создал препятствие для разворота и движения общественного транспорта.

46-летний водитель троллейбуса, не сумев продолжить движение, с целью привлечения внимания водителя иномарки и активации сигнализации, произвел несколько ударов ногой по колесам автомашины. После чего между мужчинами произошел словесный конфликт с использованием нецензурной брани с обеих сторон. Водитель иномарки при этом вооружился битой и нанес ею несколько ударов по телу оппонетна.

– Оба участника дорожного конфликта впоследствии обратились в полицию с заявлениями по факту полученных телесных повреждений, – сообщили в главке МВД.

За допущенное нарушение ПДД (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части) в отношении водителя иномарки сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ.

Подробностями происшествия поделились и в администрации Волгограда. Здесь пояснили, что водитель троллейбуса №9а не смог совершить разворот из-за брошенной в габаритах движения электротранспорта иномарки. При этом диспетчер по громкой связи неоднократно просила убрать помеху, но владелец так и не появился.

– Тогда водитель троллейбуса постучал по колесам, чтобы сработала сигнализация. Когда владелец легкового автомобиля вышел из продовольственного магазина, то достал из салона своего транспортного средства бейсбольную биту и, по словам водителя троллейбуса, начал наносить ею удары по нему. Водитель троллейбуса смог обезоружить нападавшего, который после этого скрылся с места происшествия на своей иномарке, – прокомментировали в мэрии произошедшее.

Водителю троллейбуса понадобилась помощь медиков – прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у него ушиб руки и мягких тканей лица, уточнили в мэрии.