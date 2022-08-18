Происшествия

В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видео

Происшествия 18.08.2022 11:17
0
18.08.2022 11:17


В Волгограде разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел между водителями иномарки и троллейбуса на разворотном кольце по улице Краснознаменской.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным, 17 августа около 18.40 28-летний водитель остановился на своей машине Toyota Camry на улице Краснознаменской (кольцо трамвая), чем создал препятствие для разворота и движения общественного транспорта.

46-летний водитель троллейбуса, не сумев продолжить движение, с целью привлечения внимания водителя иномарки и активации сигнализации, произвел несколько ударов ногой по колесам автомашины. После чего между мужчинами произошел словесный конфликт с использованием нецензурной брани с обеих сторон. Водитель иномарки при этом вооружился битой и нанес ею несколько ударов по телу оппонетна. 

Оба участника дорожного конфликта впоследствии обратились в полицию с заявлениями по факту полученных телесных повреждений, – сообщили в главке МВД. 

За допущенное нарушение ПДД (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части) в отношении водителя иномарки сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ.

Подробностями происшествия поделились и в администрации Волгограда. Здесь пояснили, что водитель троллейбуса №9а не смог совершить разворот из-за брошенной в габаритах движения электротранспорта иномарки. При этом диспетчер по громкой связи неоднократно просила убрать помеху, но владелец так и не появился. 

Тогда водитель троллейбуса постучал по колесам, чтобы сработала сигнализация. Когда владелец легкового автомобиля вышел из продовольственного магазина, то достал из салона своего транспортного средства бейсбольную биту и, по словам водителя троллейбуса, начал наносить ею удары по нему. Водитель троллейбуса смог обезоружить нападавшего, который после этого скрылся с места происшествия на своей иномарке, – прокомментировали в мэрии произошедшее.

Водителю троллейбуса понадобилась помощь медиков – прибывшая бригада скорой помощи диагностировала у него ушиб руки и мягких тканей лица, уточнили в мэрии. 

Добавим, что, судя по видео, предоставленному полицейскими, в момент, когда водитель троллейбуса начал стучать по колесам, в иномарке находилась женщина. Дама выбежала из авто и направилась в магазин, откуда спустя некоторое время уже в боевом настрое вышел и водитель иномарки. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.08.2022 13:46
Происшествия 18.08.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 13:20
Происшествия 18.08.2022 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.08.2022 08:59
Происшествия 18.08.2022 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 20:13
Происшествия 17.08.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 19:41
Происшествия 17.08.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 15:17
Происшествия 17.08.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 13:27
Происшествия 17.08.2022 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 13:04
Происшествия 17.08.2022 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 11:37
Происшествия 17.08.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 10:31
Происшествия 17.08.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 10:28
Происшествия 17.08.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 10:12
Происшествия 17.08.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2022 09:52
Происшествия 17.08.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 18:26
Происшествия 16.08.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2022 17:59
Происшествия 16.08.2022 17:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
Новый главврач назначен в Жирновской ЦРБСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде День города отметят двумя фейерверкамиСмотреть фотографии
13:51
Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда СидоренкоСмотреть фотографии
13:46
Волгоградка зарезала избившего ее мужаСмотреть фотографии
13:33
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:20
Найденный без сознания волгоградец умер в машине «скорой»Смотреть фотографии
13:19
«Началось?»: в Волгоградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 243 человекСмотреть фотографии
13:05
«Прищемил и протащил»: момент травмирования пенсионерки в троллейбусе попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Выживет только «Стая» — премьера экстремальной молодежной драмыСмотреть фотографии
12:46
«Хоть зимнюю резину доставай»: на юге Волгоградской области град превратил дороги в заснеженные трассыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитованияСмотреть фотографии
12:26
Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра СидоренкоСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде на 5 маршрутах примут для оплаты банковские картыСмотреть фотографии
12:03
В Центральном суде Волгограда начался суд над вице-мэром Владимиром СидоренкоСмотреть фотографии
11:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работуСмотреть фотографии
11:17
В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видеоСмотреть фотографии
09:36
Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
09:16
Микробы и паразиты кишат в волгоградских водоемахСмотреть фотографии
08:59
«Хутор был готов к обороне»: в Волгоградской области потушили пожар рядом с деревнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
08:04
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеекСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде сын депутата Госдумы готовится вступить во владение ТЦ «Диамант Зацарицынский»Смотреть фотографии
21:34
Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%Смотреть фотографии
20:13
В Волжском на дачах пропал 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
19:57
Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окнеСмотреть фотографии
19:41
Вырвали кишки и набили камнями: в Волгограде подростки жестоко растерзали кошкуСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде в четвертый раз пытаются продать развалины кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
18:16
Волгоградские депутаты готовы передать ЦПКиО землю для нового аквапаркаСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школСмотреть фотографии
17:27
«Не жизнь, а пытка!»: волгоградцы массово задыхаются из-за сорняков и бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
 