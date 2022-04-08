Волгоградца осудят за убийство подушкой, совершенное 7 лет назад









Перед судом в Волгоградской области предстанет 34-летний местный житель, совершивший убийство пенсионерки 7 лет назад. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ - разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство сопряженное с разбоем. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По материалам дела, мужчина совершил преступление летом 2014 года. В ночь с 11 на 12 августа он проник в частный дом в хуторе Калмыковский Клетского района, вытащив раму из окна.

В доме спала 86-летняя женщина, которая, услышав шум, приподнялась на кровати. Тогда злоумышленник накрыл ее лицо подушкой и удерживал, пока хозяйка дома не перестала подавать признаки жизни. Потом он забрал 100 тысяч рублей, которые нашел в шкафу, и скрылся.

Долгое время мужчине удавалось скрываться от правоохранителей. Его задержали за совершение других преступлений, после чего он сообщил о ранее совершенном убийстве.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину обвиняемый полностью признал. Дело рассмотрит по существу Волгоградский областной суд.



