Компания молодежи разбилась на «Ладе» в Волгограде

Происшествия 16.08.2022 10:28
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16.08.2022 10:28
Авария, в которой пострадали трое молодых людей, произошла в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП случилось ночью напротив дома №90 на улице Ангарская. За рулем автомобиля «ВАЗ - 21114» была 21-летняя девушка.
По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате пострадали водитель и двое пассажиров: 18-летняя девушка и 21-летний парень.
Все пострадавшие госпитализированы в больницу.
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