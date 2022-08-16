Компания молодежи разбилась на «Ладе» в Волгограде









Авария, в которой пострадали трое молодых людей, произошла в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП случилось ночью напротив дома №90 на улице Ангарская. За рулем автомобиля «ВАЗ - 21114» была 21-летняя девушка.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате пострадали водитель и двое пассажиров: 18-летняя девушка и 21-летний парень.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу.



