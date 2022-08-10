Расследования

Дело замглавы Волгограда рассмотрит судья, оставившая на свободе экс-главу Росимущества

Расследования 10.08.2022 15:16
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10.08.2022 15:16


Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главы администрации Волгограда, поступило в Центральный районный суд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте суда, дело Владимира Сидоренко будет рассматривать федеральный судья Виктория Федоренко. 

Виктория Федоренко, напомним, в мае этого года вынесла приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества Юрию Ефимову. Он обвинялся в посредничестве при даче взятки и служебном подлоге. Прокуратура просила для бывшего федерального чиновника 7 лет лишения свободы. Но судья Федоренко оставила Ефимова на свободе, приговорив к штрафу в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. 

Напомним, Владимир Сидоренко обвиняется в служебном подлоге. Заместитель главы администрации Волгограда, по версии следствия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе. Хотя он фактически не возводился. 


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