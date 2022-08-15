Годовалая девочка умерла после падения из окна под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области после падения с высоты третьего этажа скончался малолетний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось сегодня, 15 августа, в доме по улице Дружбы.

По информации собственного источника в экстренных службах, девочка скончалась в реанимации.

Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, девочка в возрасте один год и восемь месяцев находилась дома. Ребенок влез на подоконник и выпал из окна, опершись на москитную сетку.

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