В Волжском Волгоградской области сегодня утром, 15 августа, из окна выпала малолетняя девочка. Как сообщает ИА «Высота 102», ребенок упал с высоты третьего этажа.

— Девочка в возрасте один год и восемь месяцев находилась дома по улице Дружбы, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала с третьего этажа. Ребенка доставили в больницу, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Известно, что инцидент произошел около 09.00. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной детской больницы.

— Ребенок доставлен в волжскую детскую больницу, состояние крайне тяжелое, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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