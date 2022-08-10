Получил сотрясение: в Волгограде 6-летний ребенок выпал из окна

В Советском районе Волгограда малолетний ребенок получил травму при падении из окна. Как стало известно ИА «Высота 102», 6-летний мальчик упал с высоты первого этажа.

— В больницу № 7 Волгограда доставлен 6-летний ребенок с диагнозом «сотрясение головного мозга», — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Травму мальчик получил по месту жительства в результате падения из окна первого этажа.

Известно, что окно не было оборудовано москитной сеткой. Внизу находилась песочница. Ребенок выглянул из окна и упал.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в очередной раз напоминают родителям о необходимости запирания окон в летний период. В любом строительном магазине по доступным ценам можно приобрести оконные ограничители, которые не позволят малышам самостоятельно открывать створки.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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