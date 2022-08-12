Оперативников, избивших в Волгограде подростка, отстранили от работы

В Волгограде двое сотрудников полиции, которые 2 августа избили на улице 14-летнего подростка, отстранены от работы. Кроме того, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители полицейских.

Напомним, что инцидент с подростком произошел днем 2 августа в ходе проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

– Оперативными сотрудниками полиции был замечен молодой человек, поведение которого вызвало обоснованное подозрение у оперативников, – сообщают сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Он попытался скрыться и оказал активное сопротивление правоохранителям, при этом на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В связи с чем в отношении него была применена физическая сила, в результате чего юноша получил травмы.

Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.

– В настоящее время сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сегодня, 12 августа, мать мальчика сообщила о том, что в больнице №7 его сыну провели операцию.

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