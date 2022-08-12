Расследования

Оперативников, избивших в Волгограде подростка, отстранили от работы

Расследования 12.08.2022 14:51
0
12.08.2022 14:51


В Волгограде двое сотрудников полиции, которые 2 августа избили на улице 14-летнего подростка, отстранены от работы. Кроме того, как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители полицейских.  

Напомним, что инцидент с подростком произошел днем 2 августа в ходе проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

Оперативными сотрудниками полиции был замечен молодой человек, поведение которого вызвало обоснованное подозрение у оперативников, – сообщают сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Он попытался скрыться и оказал активное сопротивление правоохранителям, при этом на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В связи с чем в отношении него была применена физическая сила, в результате чего юноша получил травмы. 

Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.

В настоящее время сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Сегодня, 12 августа, мать мальчика сообщила о том, что в больнице №7 его сыну провели операцию.

Читайте также:

«Мам, я просил у Бога смерти»: в Волгограде полицейские избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
12.08.2022 16:40
Расследования 12.08.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2022 15:12
Расследования 12.08.2022 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 17:26
Расследования 11.08.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 11:28
Расследования 11.08.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 19:08
Расследования 10.08.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 15:16
Расследования 10.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 12:03
Расследования 10.08.2022 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 10:18
Расследования 10.08.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:29
Расследования 10.08.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:28
Расследования 10.08.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 09:00
Расследования 10.08.2022 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 20:44
Расследования 09.08.2022 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 18:26
Расследования 09.08.2022 18:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 16:54
Расследования 09.08.2022 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2022 14:54
Расследования 09.08.2022 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
Ковчег с мощами Сергия Радонежского пробудет в Волгограде три дняСмотреть фотографии
16:40
Мелконян требует запретить СМИ: в Волгограде рассмотрели жалобы виновных в смерти риелтора ГребенюкаСмотреть фотографии
16:19
В Волгоградской области грузовик снес опору ЛЭП и оставил хутор без светаСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде прошла массовая эвакуация судовСмотреть фотографии
15:12
СК в Волгограде возбудил дело на избивших подростка полицейскихСмотреть фотографии
14:59
В Михайловку вольют 6 миллиардов рублей за три годаСмотреть фотографии
14:51
Оперативников, избивших в Волгограде подростка, отстранили от работыСмотреть фотографии
14:36
В Камышине женщина разбилась, покидая квартиру по связанным простынямСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде снова эвакуировали ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
13:44
В Волгограде около Мамаева кургана погасли светофорыСмотреть фотографии
13:39
В Волжском 12 августа из-за патриотического фестиваля запретят продажу алкоголяСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде прооперировали избитого оперативниками подросткаСмотреть фотографии
13:17
Для ковидных больных под Волгоградом строят новую инфекционкуСмотреть фотографии
13:07
Экс-директор Усть-Бузулукского ПНИ возместил обманутым им инвалидам 125 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде проверяют помещения районного суда после писем с угрозамиСмотреть фотографии
12:48
«Помогите на дискредитацию»: уличный бунтарь из Волгограда Philippenzo ищет деньги на новый штрафСмотреть фотографии
12:25
На пляже Бобры нашли мертвым волгоградца с неизвестным веществом в карманеСмотреть фотографии
11:39
Специалисты рассказали, как подвести газ к участку бесплатноСмотреть фотографии
11:35
Стали известны подробности о найденном мертвым на улице волгоградцеСмотреть фотографии
11:28
Рядом с храмом Александра Невского в Волгограде откроют торговлю церковными товарамиСмотреть фотографии
11:25
На улице Огарева закончили ремонт теплотрассы, но движение пока закрытоСмотреть фотографии
11:00
От удара развернуло на 180 градусов. В Волжском женщина бросилась под колеса иномарки: видеоСмотреть фотографии
10:33
«Почему надо приехать и ткнуть носом?»: губернатор Бочаров устроил чиновникам разнос в МихайловкеСмотреть фотографии
10:18
«Прямо святые Апостолы»: экс-мэр Волгограда Гребенников прервал молчание по делу МузраеваСмотреть фотографии
09:24
ГК «Волгострой» строит кварталы с хорошей историейСмотреть фотографии
09:24
В Светлоярском районе введен режим повышенной готовности из-за азиатской саранчиСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом 100 гранатометчиков стреляли по лощинам и оврагамСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде из-за угроз взрыва снова эвакуировали судыСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде строители зарабатывают до 48 тысяч в месяцСмотреть фотографии
07:59
Экстремальная жара до +42 накроет Волгоградскую область 12 и 13 августаСмотреть фотографии
 