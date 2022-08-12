Общество

«Терпели, пока не затопило дорогу»: песчаный карьер измучил жителей хутора Бобры под Волгоградом

Общество 12.08.2022 18:12
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12.08.2022 18:12



Добыча в промышленных масштабах песка на левом берегу Волги в районе хутора Бобры в Волгоградской области стала настоящей проблемой для проживающих у реки местных жителей. По их словам, от круглосуточной работы земснаряда и тяжелой техники трясутся окна и стены в домах, в колодцах испортилась вода, а два дня назад в хуторе затопило дорогу на улице Ленинской.



– Неделю назад вода начала подыматься и подходить к дороге. Здесь у нас был лес за бугром, его весь спилили и стали дальше намывать песок с водой. У нас вода испортилась в колодцах, а сейчас уже и ходить невозможно, – возмущается жительница хутора Наталья, которая живет на улице Ленинской. 



Дом Натальи от песчаного карьера отделяет узкая грунтовая дорога и небольшая полоска леса, за которым уже видны намытые горы песка, высотой почти с деревья.   



– Мы терпели, пока не затопило дорогу, – поясняет ее соседка Елена. – У нас есть и объездная дорога, она в конце поселка поворачивает на Ленинскую. Так как сейчас большой поток машин, большое количество отдыхающих, то там дорога разбита очень сильно. Машины сидят в песке десятками, люди друг другу приходят на помощь, толкают. Получается, что вызвать экстренную службу какую-то, вот вдруг пожар какой-то, у нас ни с этой стороны пожарные машины не могут пройти, ни с той, потому что есть вероятность того, что машина может сесть. Получается, что мы никому не нужны, так как к нам даже экстренные службы не проедут



Женщины утверждают, что круглосуточная добыча песка в районе хутора Бобры ведется с весны текущего года. Местные жители писали письма во все инстанции, жаловались на копателей, но они как работали, так и продолжают работать без остановки и днем, и ночью.
Нам нужна помощь в плане того, чтобы они отсыпали нам дорогу, подняли ее уровень, раз у них уходит вода. А вообще они доставляют массу неудобств людям своим карьером и добычей песка. На них жаловались, писали, когда карьер был в половину короче,. Люди писали, которые живут в середине поселка, собирали подписи. Но, видимо, ничего не произошло, потому что деревья вырубили и карьер продлился, – вспоминает собеседница агентства.
По словам Елены, из-за добычи песка у жителей хутора испортилась вода.
В скважинах вода стала вонючая. Она тухлая и илистая, воняет застоем. Пить невозможно и осадок появился, – утверждает жительница поселка.
У нас метровый фундамент толщиной, и у нас трясется дом. Причем, у нас Первомайская улица, на ту сторону, к затону. Они гремят, шумят круглосуточно. Мы писали весной, жаловались, – добавляет жительница другой улицы, которая представилась Ириной Анатольевной.



Пока женщины рассказывали журналистам о проблемах в хуторе, к песчаному карьеру подъехал глава города Краснослободска Николай Семилетов. Чиновник пояснил, что накануне получил жалобу от местных жителей и фотографии затопленной дороги.
Сегодня в 6 утра сюда приехал, посмотрел и сейчас представителей карьера пригласили. Будем вместе смотреть, обследовать территорию и глядеть, откуда поступает эта вода, с чем это связано и принимать решение. Совместно сейчас разберемся и, я думаю, они поправят ситуацию. Чтоб жители страдали, конечно, допускать нельзя, – заявил ИА «Высота 102» глава Краснослободска.



Примерно через 10 минут в компании крепких мужчин чиновник ушел в сторону затопленной дороги. Позже местным жителям они пообещали, что решат эту проблему.
Мы приняли решение укрепить и отсыпать дорогу, – заявил Николай Семилетов.



Местные жители попытались узнать у чиновника, законно ли добывают песок в районе хутора Бобры. Глава города ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию администрации Краснослободска, так как пескодобыча осуществляется на землях гослесфонда и разрешение выдавали не они. Семилетов также отметил, что документов проверки, которую проводило управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, он не видел.



Ранее сообщалось, что межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установило факт незаконной деятельности по добыче песка на левом берегу Волги в районе хутора Бобры. В природоохранное ведомство провело проверку по обращениям местных жителей, которых обеспокоили активные работы около моста через Волгу.



Установлено, что в районе острова Крит ведутся работы по намыву песка с водного объекта, а также осуществляется погрузка и транспортировка намытого песка. Указанную деятельность осуществляло ООО «Сергиевское Карьерное Управление», – сообщало ведомство.



Были отобраны пробы природной и сточной воды, песчаного грунта, к проверке подключилась и Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Оказалось, что компания «Сергиевское Карьерное Управление» использовала водный объект и проводило дноуглубительные работы без документов и лицензии. Расчет вреда по факту пользования недрами без лицензии составил около 93 миллионов рублей. 
Материалы о нарушении законодательства направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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