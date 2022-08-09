Экология

Под носом у чиновников в хуторе Бобры под Волгоградом незаконно добывали песок из Волги

Экология 09.08.2022 08:38
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09.08.2022 08:38



В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установили факт незаконной деятельности по добыче песка на левом берегу Волги в районе хутора Бобры. Как сообщили ИА  «Высота 102» в ведомстве, поводом для проверки послужили жалобы жителей, которых обеспокоили активные работы около моста через Волгу. 

В ходе проводимого обследования акватории р. Волга установлено, что в непосредственной близости от береговой полосы находится земснаряд. На момент обследования земснаряд производил перекачку песка с водой на береговую полосу о. Крит. При обследовании водоохранной зоны реки Волга также установлено, что в районе острова Крит ведутся работы по намыву песка с водного объекта, а также осуществляется погрузка и транспортировка намытого песка. Указанную деятельность осуществляло ООО «Сергиевское Карьерное Управление». 



Были отобраны пробы природной и сточной воды, песчаного грунта, к проверке подключилась и Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. 

Оказалось, что компания «Сергиевское Карьерное Управление» использовала водный объект и проводило дноуглубительные работы без документов и лицензии. 

Расчет вреда по факту пользования недрами без лицензии составил около 93 миллионов рублей. 

Материалы о нарушении законодательства направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, констатировали в Росприроднадзоре.

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