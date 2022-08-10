Политика

«Это не налоговая и не шантаж»: преемник двух умерших председателей Михайловской гордумы покидает политику

Политика 10.08.2022 17:13
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10.08.2022 17:13


Валерий Гудков, председатель Михайловской городской думы Волгоградской области, объяснился перед избирателями в связи с добровольным отказом от участия в выборах депутатов местного представительного органа, запланированных в сентябре этого года. 

– Здоровье не позволяет мне работать в прежнем темпе и с прежней эффективностью, – сообщил он в одной из соцсетей. – Это непростое для меня решение породило много слухов – будто я подвергся давлению и шантажу со стороны оппонентов, будто  меня проблемы с налоговой инспекцией и правоохранительными органами. Спешу вас уверить – это не так. Мы предполагаем, а Бог располагает. Снять свою кандидатуру мне пришлось по состоянию здоровья, увы. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что прокуратура внесла представление в Михайловскую городскую думу в связи с тем, что Валерий Гудков и еще шесть депутатов предоставили губернатору неверные сведения в декларациях о доходах. Валерий Гудков объяснял это «техническими» моментами. А Михайловская гордума ограничилась предупреждениями в адрес провинившихся депутатов. После этого стало известно о том, что председатель Михайловской гордумы снялся с выборов по собственному желанию, а его регистрацию в качестве кандидата в депутаты городской думы Михайловская ТИК аннулировала.

Между тем, Валерий Гудков стал третьим по счету председателем Михайловской гордумы за неполный год. Так, в конце 2021 года тогдашний спикер Михайловской городской думы Татьяна Забазнова скончалась от коронавируса. После ее смерти и.о. председателя гордумы был назначен Петр Локтионов. Но в середине февраля 2022 года 62-летний спикер умер от оторвавшегося тромба. После этого возглавил думу Валерий Гудков.

Фото сайта Михайловская городская дума

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