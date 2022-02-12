«Умер настоящий депутат»: в Михайловке скончался еще один председатель гордумы

Как рассказали ИА «Высота 102» жители Михайловки, Петр Локтионов был «настоящим депутатом». «Он был очень простой, уважал людей, и к нему очень хорошо относились. Он был настоящим депутатом, многим помогал, чем мог», - рассказали михайловцы. «Даже не верится, что его больше нет. Буквально вчера его видел, он был в полном порядке, и тут вдруг такая страшная весть», - рассказал один из жителей города.
Общество 12.02.2022 13:16
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12.02.2022 13:16
Как рассказали ИА «Высота 102» жители Михайловки, Петр Локтионов был «настоящим депутатом». «Он был очень простой, уважал людей, и к нему очень хорошо относились. Он был настоящим депутатом, многим помогал, чем мог», - рассказали михайловцы. «Даже не верится, что его больше нет. Буквально вчера его видел, он был в полном порядке, и тут вдруг такая страшная весть», - рассказал один из жителей города.
Сегодня, на 62 году скоропостижно скончался Локтионов Петр Григорьевич, депутат, врио председателя Михайловской городской думы Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в местном представительном органе. Депутатский корпус и аппарат Михайловской городской думы выражают искренние соболезнования родным и близким.Петр Локтионов стал и.о.председателя городской думы после того, как занимавшая эту должность Татьяна Забазнова скончалась в конце прошлого года от последствий коронавирусной инфекции. По предварительным данным, причиной смерти и.о.спикера гордумы стал оторвавшийся ночью тромб.
Как рассказали ИА «Высота 102» жители Михайловки, Петр Локтионов был «настоящим депутатом». «Он был очень простой, уважал людей, и к нему очень хорошо относились. Он был настоящим депутатом, многим помогал, чем мог», - рассказали михайловцы. «Даже не верится, что его больше нет. Буквально вчера его видел, он был в полном порядке, и тут вдруг такая страшная весть», - рассказал один из жителей города.
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