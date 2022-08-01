Происшествия

Двухлетние близнецы упали с высоты второго этажа в Камышине

Происшествия 01.08.2022 14:10
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01.08.2022 14:10


В городе Камышине Волгоградской области двухлетние дети упали с высоты второго этажа, облокотившись на москитную сетку. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД России, инцидент произошел вечером в минувшую субботу. 

– 30 июля около 21.00 от дома по месту жительства в городскую больницу в Камышине  с травмами, характерными для падения с высоты, были доставлены малолетние близнецы, – сообщили информагентству в главке полиции. – Телесные повреждения дети получили в результате падения с окна второго этажа квартиры по месту жительства, оперевшись на москитную сетку. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в момент падения детей с высоты их мать находилась дома. Когда женщина отвлеклась, дети залезли на кровать, расположенную у окна, после чего перебрались на подоконник и облокотились на москитную сетку. 

По счастливой случайности, дети не получили серьезных увечий. После осмотра мать близнецов приняла решение лечить их дома.

– Дети в настоящее время находятся на амбулаторном лечении в связи с отказом их родителей от стационарного лечения. Дети осмотрены специалистами поликлиники, состояние удовлетворительное, – прокомментировали «Высоте 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области в очередной раз напоминают молодым родителям о необходимости запирания окон в летний период. Москитные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать вес даже совсем маленьких детей. 

В любом магазине стройматериалов, добавим, по доступным ценам можно приобрести оконные ограничители, которые не позволят малышам самостоятельно открыть створки. 

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