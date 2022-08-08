Расследования

«Вывез тело в машине»: в Волгограде черного лесоруба насмерть раздавило деревом

Расследования 08.08.2022 20:50
0
08.08.2022 20:50



Тайну страшной находки – тела мужчины с проломленной головой– распутали сегодня правоохранители в Красноармейском районе Волгограда.  6 августа около дома №27 по ул. Шиллера был обнаружен труп мужчины с раной головы.  Сначала рассматривались две версии произошедшего – мужчина мог упасть с высоты или  стать жертвой ДТП.

- В ходе расследования эти версии не подтвердились, - пояснил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Красноармейского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Виктор Рассказов. – Удалось установить, что погибший вместе со своим напарником рубил лес на острове Сарпинский для последующей его продажи через сайт Avito.  Один из них спилил дерево, не заметив, что его товарищ стоит за ним,  и упавшим стволом его раздавило. Напарник испугался, пытался привести пострадавшего в чувство, а потом погрузил в машину и вывез с острова, избавившись позднее от тела.

Погибшему мужчине было 57 лет. В отношении его напарника, 26-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 – причинение смерти по неосторожности.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
08.08.2022 16:31
Расследования 08.08.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2022 15:20
Расследования 08.08.2022 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2022 11:51
Расследования 08.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2022 09:26
Расследования 08.08.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2022 19:01
Расследования 06.08.2022 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2022 19:24
Расследования 05.08.2022 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2022 17:00
Расследования 05.08.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2022 13:21
Расследования 05.08.2022 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.08.2022 10:41
Расследования 05.08.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2022 19:39
Расследования 04.08.2022 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2022 10:52
Расследования 04.08.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2022 10:08
Расследования 04.08.2022 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2022 09:37
Расследования 04.08.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.08.2022 18:33
Расследования 03.08.2022 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.08.2022 17:32
Расследования 03.08.2022 17:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
Шесть районов Волгограда затронет отключение электроэнергии 9 августаСмотреть фотографии
20:50
«Вывез тело в машине»: в Волгограде черного лесоруба насмерть раздавило деревомСмотреть фотографии
20:22
Обгоревшие дома и выжженная земля: фотограф показал с высоты СНТ, уничтоженное пожаромСмотреть фотографии
20:11
Волгограду предлагают новое имя из 34 буквСмотреть фотографии
19:36
На севере Вогоградской области сгорело 500 гектаров соснового лесаСмотреть фотографии
18:48
На даче под Волгоградом 4-летнюю девочку укусил ядовитый паукСмотреть фотографии
18:29
Стало известно число детей с COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Младенец заразился коронавирусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
МЧС предрекло шквал, грозы и ливни до конца суток в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:02
В инфекционном отделении волжской больницы детям раздали кашу с личинкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Сядет только один: суд вынес приговор по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:20
На Ставрополье задержан курьер, обиравший волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
14:51
63 подростка из ЛНР отправились в лагерь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:44
Под Волгоградом женщина утонула при попытке переплыть рекуСмотреть фотографии
13:15
«Яхт у нас нет»: семеро депутатов Михайловской гордумы предоставили губернатору недостоверные декларацииСмотреть фотографии
12:08
Суд в Москве займется энергопроблемой 1600 жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Волгоградка насмерть забила своего любимого молоткомСмотреть фотографии
12:03
В группе компаний «НИКОХИМ» наградили победителей конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
11:51
Догнал и подрезал. Таксист распылил газ в лицо волгоградцу за нарушение ПДД: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
В Волгограде оперштаб и клинсовет по COVID-19 возобновляют работуСмотреть фотографии
11:03
Энергетики через приставов взыскали с волгоградцев 200 млн рублейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцев с 9 августа начнут отправлять в Сибирь на самолетахСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде из-за угроз эвакуировали арбитражный и областной судыСмотреть фотографии
10:12
ГАЗ в поле протаранил легковушку: под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали женщина и подростокСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде из-за нештатной ситуации эвакуировали районный судСмотреть фотографии
09:26
Волгоградец на протяжении двух лет избивал 8-летнего пасынкаСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде сгорел балкон в пятиэтажкеСмотреть фотографии
08:23
Росстат: в Волгоградской области рождаемость в 2022 году снизилась на 7%Смотреть фотографии
08:07
Количество укушенных клещами волгоградцев выросло до 1400Смотреть фотографии
22:14
«Удачно сходили на водопой»: волгоградский «Ротор» выиграл третий матч в первенстве Второй лигиСмотреть фотографии
 