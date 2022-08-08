Расследования 08.08.2022 20:50
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08.08.2022 20:50
Тайну страшной находки – тела мужчины с проломленной головой– распутали сегодня правоохранители в Красноармейском районе Волгограда. 6 августа около дома №27 по ул. Шиллера был обнаружен труп мужчины с раной головы. Сначала рассматривались две версии произошедшего – мужчина мог упасть с высоты или стать жертвой ДТП.
- В ходе расследования эти версии не подтвердились, - пояснил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Красноармейского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Виктор Рассказов. – Удалось установить, что погибший вместе со своим напарником рубил лес на острове Сарпинский для последующей его продажи через сайт Avito. Один из них спилил дерево, не заметив, что его товарищ стоит за ним, и упавшим стволом его раздавило. Напарник испугался, пытался привести пострадавшего в чувство, а потом погрузил в машину и вывез с острова, избавившись позднее от тела.
Погибшему мужчине было 57 лет. В отношении его напарника, 26-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 – причинение смерти по неосторожности.
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