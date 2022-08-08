Происшествия

На севере Вогоградской области сгорело 500 гектаров соснового леса

Происшествия 08.08.2022 19:36
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08.08.2022 19:36



В Кумылженском районе Волгоградской области потушили крупный лесной пожар. Огнем было охвачено около 500 гектаров леса. Как сообщил ИА «Высота 102» в облкомприроды, пожар вспыхнул ночью.

В течение восьми часов пожар был локализован, затем полностью потушен. В тушении было задействовано 17 единиц техники и 44 человека личного состава. Населенные пункты и объекты инфраструктуры не пострадали.
 
Причиной лесного пожара стал переход огня с сопредельной территории: из-за сильного ветра возгорание сухой травы возле Краснянского сельского поселения перекинулось на сосновый лес.

Оперативно к месту пожара были стянуты техника и личный состав пожарных формирований Подтелковского, Алексеевского, Михайловского, Серафимовичского лесничеств, а также сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области и подразделений, подведомственных комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.


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