На севере Вогоградской области сгорело 500 гектаров соснового леса









В Кумылженском районе Волгоградской области потушили крупный лесной пожар. Огнем было охвачено около 500 гектаров леса. Как сообщил ИА «Высота 102» в облкомприроды, пожар вспыхнул ночью.





В течение восьми часов пожар был локализован, затем полностью потушен. В тушении было задействовано 17 единиц техники и 44 человека личного состава. Населенные пункты и объекты инфраструктуры не пострадали.

Причиной лесного пожара стал переход огня с сопредельной территории: из-за сильного ветра возгорание сухой травы возле Краснянского сельского поселения перекинулось на сосновый лес.







Оперативно к месту пожара были стянуты техника и личный состав пожарных формирований Подтелковского, Алексеевского, Михайловского, Серафимовичского лесничеств, а также сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области и подразделений, подведомственных комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.