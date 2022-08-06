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Жара под 40 продержится в выходные в Волгоградской области

Полезно знать 06.08.2022 08:32
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06.08.2022 08:32



Жаркие выходные без существенных осадков ожидают жителей Волгоградской области.
По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 6 и 7 августа в районах области днем возможны небольшие дожди при температуре воздуха +32...+37º. Ночью будет прохладнее: +15...+19º.
В Волгограде существенных осадков также не прогнозируют. В выходные температура воздуха ночью ожидается +22...+24º; днем +33...+35º. Хорошо прогрелась вода в Волге. Ее температура в районе Волгоградского речного вокзала составляет +24.6 °С.

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