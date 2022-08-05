







Прокуратура города Камышина в Волгоградской области нашла у депутата местной гордумы и его супруги иностранные акции и ценные бумаги. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры Оксана Черединина.

Согласно действующему законодательству, депутатам представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

– Вопреки указанным требованиям законодательства депутат Камышинской городской думы, одновременно являвшийся председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальной собственности, а также его супруга владеют иностранными акциями и ценными бумагами, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области.





На сайте Камышинской городской думы указано, что председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальной собственности является Игорь Скрипкин. Предприниматель. Избирался по одномандатному избирательному округу №10. Входит в состав постоянной депутатской комиссии по законности, регламенту и депутатской этике.

Прокуратура внесла в городскую думу представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения депутат привлечен к дисциплинарной ответственности. Также досрочно прекращены его полномочия как председателя комиссии в думе. В настоящее время он осуществляет свою деятельность безвозмездно на непостоянной основе.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, депутат Скрипкин по основному месту работы получил доход в размере 6 190 517 рублей. От вкладов в банках и прочей деятельности - 2 582 490 рублей. У народного избранника две иномарки - Toyota RAV4 и Lexus LX 570, моторная лодка и автоприцеп. Земельный участок и жилой дом находятся в собственности супруги, которая не имела основного дохода, но от вкладов в банках и прочей деятельности задекларировала 6 795 326 рублей. Владеет жена депутата элитным автомобилем Mercedes - Benz GLE 350 D 4matic.

Фото с сайта Камышинской городской думы





Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»



