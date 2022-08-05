На Центральном рынке Волгограда с торговца заломили цену за аренду









Арбитражные суды кассационной и апелляционной инстанции подтвердили правоту Волгоградского УФАС в споре МУП «Центральный рынок» из-за завышенной арендной платы, которую брали с торгующего здесь предпринимателя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе.





Как следует из решений судов, предприниматель Валерий Слышкин в 2018 году заключил договор аренды помещения площадью в 15 квадратных метров в овощном корпусе рынка. При этом размер арендной платы был разыгран на торгах и составил более 53 тысячи рублей в месяц.





Потом договор аренды продлевался еще несколько раз на тех же условиях оплаты. Однако при перезаключении договоров арендная плата за пользование помещением должна была устанавливаться на основании результатов рыночной оценки. Согласно расчетам независимых экспертов, она оказалась почти в два раза ниже того, что платил предприниматель – около 30 тысяч рублей в месяц.





В связи с нарушением закона о конкуренции Волгоградское УФАС выдало предписание МУП «Центральный рынок». Но муниципальное предприятие оспорило его в суде.





Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону МУП. Однако суды кассационной и апелляционной инстанции отменили решение регионального арбитража и признали МУП «Центральный рынок» нарушившим закон о конкуренции.





Читайте по теме:



